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巴西5月Google熱搜詞 「氣候變遷」驟增9成

中央社／ 聖保羅14日專電

根據Google Trends的分析，今年5月「氣候變遷」關鍵詞的搜尋量在全巴西成長90%。專家認為，這是因為民眾已意識到人類正面臨氣候緊急狀態。

今年5月，巴西南大河州（Rio Grande do Sul）發生當地史上最嚴重洪災，巴西人在Google對「氣候變遷」一詞的搜尋量與2023年5月相比，幾乎增加1倍，相關字詞中又以「如何避免氣候變遷」被搜尋最多。

根據Google Trends的分析，今年5月，「氣候變遷」一詞的搜尋量在全巴西成長90%，南大河州和聯邦特區巴西利亞對這一詞的搜尋量成長200%。

聖保羅大學（USP）物理研究所教授暨政府間氣候變遷問題小組專家阿塔克索（Paulo Artaxo）認為，調查顯示一般民眾已意識到，從氣候緊急狀態的角度來看，人類正面臨高風險情況。

阿塔克索表示，民眾意識到問題且希望立即找到解決辦法，但答案並不像大多數人希望的那樣簡單或直接。

根據分析，除了南大河州和聯邦特區巴西利亞外，發生森林砍伐最多的巴拉（Pará）、馬托格羅索（Mato Grosso）、阿瑪帕（Amapá）、巴萊巴（Paraíba）和羅賴馬（Roraim）幾州，對「氣候變遷」一詞的搜尋量也很高。

聖保羅大學高等研究院氣象學家諾布雷（CarlosNobre）指出，在南大河州洪災之前已有其他災難發生，所以民眾不一定真正意識到這個問題。

例如去年聖保羅州北海岸聖塞巴斯強市（SãoSebastião）一天降雨量超過600毫米，造成60多人死亡。2022年2月，里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）有200多人因遭遇強降雨死亡。

雖然如此，南大河州的洪災規模確實更大，全州超過9成城市受影響。諾布雷以為，「氣候變遷」一詞被搜尋的原因之一是，突然之間，人們不再理所當然地接受它。

諾布雷表示，氣候危機如此令人擔憂，以至於「氣候變遷」（climate change）一詞也已經過時，現在全球談論的是「氣候緊急狀態」（climate emergency）。

「減少污染物排放」是上個月巴西人在Google搜尋最多的另一個相關詞。阿塔克索強調，這一點需要全球共同努力，僅僅讓巴西減排是不夠的，各國須同時面對乾旱、洪水和生物多樣性等問題；人類別無選擇，只能適應新氣候。

巴西 意識 氣候變遷

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