防止年輕人海邊開趴 芬蘭祭出「古典樂」放送趕人

為了防止夏季有年輕人在海灘開趴聚會，芬蘭警方出奇招，每到夏天就在海邊擴音播放古典樂，藉此避免群眾聚集而鬧事。

據ODDITYCENTRAL報導，芬蘭艾斯波市（Espoo）警方過去六年一直都用古典樂來避免群眾聚集。雖然沒有任何科學研究證實年輕人不喜歡古典樂，但芬蘭警方的做法卻帶來不錯的效果。

原來當地一處海灘到了夏天就會成為年輕人深夜聚集的地點，地方當局過去嘗試過各種方法要驅趕民眾，但都沒有成功。後來警方靈機一動，每年六月開始，就會用擴音器播放古典樂，不論是舒伯特、貝多芬還是韋瓦第的樂曲樣樣來，今年就播放小約翰·史特勞斯的《藍色多瑙河》（The Blue Danube）。

古典樂播放的時間是每天晚上6點30分到11點30分為止。當地員警尤沃寧（Mikko Juvonen）表示，這項方法在其他地方也有人實施，而且真的有效，「人們會避開播放古典樂的地方」。

尤沃寧表示，每年到了接近夏季的時候，年輕人就會到海灘上開派對，除了製造噪音之外，還會留下垃圾和破酒瓶等，讓當地住戶不堪其擾。

自從六年前使用這個方法以後，效果非常好。尤沃寧說播放古典樂能阻止年輕人在晚上下水，讓警方執法比較輕省，執行之後也為早上到海邊游泳的遊客帶來益處，因為那時沙灘會特別乾淨。