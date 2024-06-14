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環境汙染日益惡化 連男性精液都驗出塑膠微粒

聯合新聞網／ 綜合報導
塑膠微粒汙染惡化，連人類精液都驗出遭到汙染。示意圖／ingimage
塑膠微粒汙染惡化，連人類精液都驗出遭到汙染。示意圖／ingimage

環境污染日益惡化，塑膠微粒不只進入人體血液、胎盤和母乳中，現在就連精液都驗出有塑膠微粒。

據《衛報》（The Guardian）報導，一項發表在《整體環境科學》期刊的研究，發現精液樣本也出現塑膠微粒。該研究針對中國濟南40位男性，使用他們婚前健檢的精液樣本檢驗，發現每個受試者的精液中都有塑膠微粒。

研究指出，受試者的精液中檢測到8種不同的聚合物，用於塑膠包裝的聚苯乙烯最常見，其次是用於塑膠袋的聚乙烯和製作材質較硬包材的聚氯乙烯。

研究作者青島大學教授李寧表示，越來越多相關研究顯示，暴露在塑膠微粒中是影響人體健康的潛在因素，了解人體受到汙染的程度及影響生殖結果的關係是非常重要的。

專家使用小鼠研究發現，暴露在塑膠微粒中，小鼠存活精子量明顯減少，精子畸形機率增加，可見暴露在塑膠微粒中，可能會對人類男性生殖健康造成長期、累積的風險。

另一項義大利的研究也發現，受試者中有6成的男性精液中含有塑膠微粒。羅馬大學教授蒙塔諾（Luigi Montano）是這項研究的作者，他建議各國必須採取行動限制塑膠垃圾及汙染，以避免對地球和人體造成永久性傷害。

據報，塑膠微粒可能會引發組織炎症，2024年3月，就有醫生發現血管遭塑膠微粒汙染的人，中風、心臟病和早逝的風險大幅增加。

塑膠微粒

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