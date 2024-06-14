長太精緻！日本美少女「完美到被誤認AI」意外爆紅 本人公開真面目

隨著人工智慧在全球掀起浪潮，AI生成美女也成為熱門話題。近日便有日本女Coser貼出一張模仿機器人姿勢的美照，身材及臉蛋如同「虛擬正妹」般完美，還附上了AI相關的標籤（Hashtag），瞬間讓一票網友分不清真假，直呼「完美到誤以為是AI製圖」，意外在社群媒體上爆紅。

日本一名女Coser米倉美優（米倉みゆ）日前在網上迅速竄紅，起因為她PO出了一張附帶「#人們在談論這是AI還是真人（#AIなのか実在するのか話題の人）」標籤的照片，只見她五官精緻、肌膚白皙、身材火辣，還擺出略帶違和感的「機器人姿勢」，吸引不少日本網友注意，一度以為米倉美優真的是AI生成美女。

根據日媒「週刊文春」報導，米倉美優除了平日會以Coser身分活動，實際上也是女團STVV Girls第2代成員，經常在社群平台曬出各種美照，累積了14.6萬追蹤數，在圈內小有名氣。

「我真的存在！」米倉美優笑稱，當初碰巧拍出了很像「機器人」的照片，所以才故意附上AI相關標籤，「我太興奮了，沒想到這竟然會成為熱門話題」。

不過，由於有太多網友真的將米倉美優當成AI，她坦言，在爆紅後有刻意多發一些私人的生活照，「我想證明我真的在那裡」。米倉美優舉例，在某次活動中，曾有粉絲看到她後驚呼「妳真的在說話！」，讓她開玩笑表示，「如果我真的是AI，就可以辦更多活動，每天24小時跟粉絲見面了」。