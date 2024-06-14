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祇園祭不是秀 日本八坂神社宮司反對觀眾席供酒

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本京都市觀光協會正在販售祇園祭「山鉾巡行」的「高級觀眾席」門票，但傳出負責執行祭典的八坂神社65歲宮司野村明義認為祇園祭不是一場秀，反對在觀眾席上提供酒類與料理

日本朝日新聞及讀賣新聞報導，祇園祭是日本三大祭之一，身為宮司（神社負責人）的野村因為反對在高級觀眾席提供酒類及料理，已向京都市觀光協會表態有意請辭理事一職。

京都市觀光協會承辦人員說，將確認野村真正的想法，「（高級觀眾席提供的）服務內容都可以再進行修改」。

祇園祭是八坂神社的祭典。京都市觀光協會2023年首度銷售祇園祭重頭戲前祭的「山鉾巡行」（花車遊行）高級觀眾席門票，每個座位要價40萬日圓，主要對象鎖定訪日外國客，過程中會提供酒類等飲品及傳統日式料理等。

高級觀眾席每個座位今年降價為15萬日圓（約新台幣3萬1000元）及20萬日圓。

八坂神社表示，野村去年就反對高級觀眾席提供酒類與料理，並在今年春天要求京都市觀光協會做出因應。野村說，「祭典是為了平息瘟疫的神事（祭神儀式），不是讓大家邊喝酒享受美食邊觀看的一場遊行或秀」。

神社承辦人員說，野村不反對設置觀眾席，也對販售金額沒意見，但認為作為神事山鉾巡行觀看者的態度，邊吃喝邊觀看並不適當。

承辦人員說，野村認為如果繼續擔任京都市觀光協會理事，會讓外界以為贊同目前的作法，所以表達有意請辭理事一職。

京都 料理 觀眾

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