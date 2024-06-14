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日本沖繩大雨 那霸市對逾31萬市民發避難指示

中央社／ 東京14日綜合外電報導
沖繩縣豐見城市附近出現110毫米時雨量，日本氣象廳發布「破紀錄短時間大雨警報」。取自NHK
沖繩縣豐見城市附近出現110毫米時雨量，日本氣象廳發布「破紀錄短時間大雨警報」。取自NHK

日本沖繩發生強降雨，那霸市府上午10時20分已對全市16萬44個家戶共31萬3795人，發布警戒等級次高的「避難指示」；氣象廳也對沖繩部分地區發布「破紀錄短時間大雨情報」。

避難指示屬於5階段大雨警戒的第4級；最高等級是第5級。避難指示意指極可能發生災情，地方政府再度呼籲民眾撤離家園，尚未撤離民眾應馬上撤離；如果此時要前往避難所顯有危險，應找尋附近安全地點或比建物高的地方避難，確保自身安全。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣大氣狀態受到鋒面影響變得非常不穩定，包括豐見城市附近等地今天上午都降下時雨量約110毫米的強降雨，日本氣象廳因此針對豐見城市等地發布「破紀錄短時間大雨情報」，呼籲對象地區民眾確保自身安全。

根據雷達解析，豐見城市附近、系滿市附近及南風原町附近等地，上午先後降下時雨量約110毫米的強降雨。連日大雨造成沖繩縣部分地區發生土石災害的危險性變得非常高，當局已發布土石災害警戒情報。

沖繩時報報導，沖繩縣政府與沖繩氣象台，上午10時30分已對那霸市及豐見城市等6市町發布土石災害警戒情報；那霸市政府、糸滿市政府、豐見城市政府、西原町公所及南風原町公所，都對各自轄內發布避難指示。

強降雨 日本 沖繩

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