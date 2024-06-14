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全球最強護照排名出爐！新加坡奪冠 台灣第69名

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布全球最強護照排名，台灣列居69名。路透
全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布全球最強護照排名，台灣列居69名。路透

全球簽證指南網站VisaGuide.World近日公布全球最強護照排名，199個國家中，由新加坡拔得頭籌、義大利緊跟在後，去年奪冠的西班牙則列居第三。台灣本次名列69名。

VisaGuide.World評估世界199個國家的「護照指數」（Passport Index），以「目的地重要性評分」（Destination Significance Score, DSS）機制評比各國護照使用便利程度，包括免簽證、電子旅行證（eTA）、電子簽證（eVISA）、免持護照入境、落地簽證、入境他國是否需要簽證、禁止入境國家數等項目分別評分。

截至今年6月，全球各國最好用的護照是新加坡護照，以91.15分位居第一，免簽入境國家多達159國。第2至10名依序是義大利、西班牙、法國、匈牙利、奧地利、愛爾蘭、荷蘭、比利時和瑞士。

第11名至20名依序為盧森堡、芬蘭、日本、瑞典、丹麥、捷克、挪威、葡萄牙、德國、波蘭。除了新加坡，日本（89.55分）是前20名唯一的亞洲國家。

去年12月排名第70的台灣，本次以69.46分名列第69名，獲得100國給予免簽入境，另外有47國必須先申請簽證、9國可申請電子旅行證（eTA）、40國可申請電子簽（eVISA）、29國落地簽證、1國拒絕我國持護照入境。

排名連結

簽證 義大利 護照

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