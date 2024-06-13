台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

澳洲是不少國人海外旅遊、打工的熱門國家之一。近日，澳洲維多利亞省凱西市警方對一名洪姓女子（Tsai-Wei HUNG）發布通緝令，馬上有人認出就是來自台灣嘉義，直喊「洪小姐妳怎麼又搞事了啊！」各大群組直接炸開了鍋，指控她犯了多起重大刑案，包含連續縱火。

澳洲當地警方昨（12）日在臉書上發布通緝令，並附上一名「Tsai-Wei HUNG」亞裔女子的照片，但沒有公開國籍等個人資訊，呼籲如果民眾有她的行蹤消息，請協助通報。

消息一出，就有人認出該名女子，一名網友在臉書社團「澳洲打工度假_背包同鄉會(總版)」爆料，3個月前洪小姐在墨爾本因租房問題和房東、房客起衝突，陸籍房東要求她搬走，但洪女不肯還將鑰匙沖進馬桶、私闖名宅砸別人車，還開車衝撞車庫，且在網路上帶風向誤導群眾，被知情人士打臉。

之後遭警通緝且獲交保，洪女不但沒去開庭，6月又跑回去燒房東的房子、車子，讓爆料網友怒批「第一次看到這種社底還能在澳洲趴趴走」，並質疑「以後是不是該審查，有良民證才能去澳洲打工？」

網友紛紛驚嘆「也太恐怖」、「真狂，原來這齣戲還有第三季」，並補充說明「第一季，她跟一位香港男借5000買車，沒還錢；第二季，跟房東、室友起爭執，潑熱水、丟雞蛋、開車衝撞車庫；第三季，縱火直接被通緝」。