結帳逾20分鐘…日本超市推「特慢收銀專櫃」 營業額竟不減反增

無論香港還是日本，結帳時最令人擔心的是不夠快，沒有準備好的話，隨時都會被後面排隊瞪。日本節目《松岡修造のみんながん晴れ》最近就介紹一間福岡縣的超市，但他們竟推出特慢收銀專櫃，這樣的話結帳結得慢也可以，最長竟然花了20幾分鐘！這個專櫃明明讓結帳時間延長，理應會讓客人數量減少，但營業額竟然沒跌？

近日，日本朝日電視台節目《松岡修造のみんながん晴れ》就介紹了一間福岡縣的超市，收銀不但不追求快捷，反而推出特慢收銀專櫃，收銀員表示最長的一次收銀甚至超過20分鐘。超市表明使用特慢專櫃客人的無需焦急，而是可以慢慢付款。

該收銀專櫃主要是設計給長者、殘疾人士、孕婦等人士使用，客人可以按照個人步調付款。收銀員不但不會催促客人，更會耐心進行收銀，如會慢慢等待客人凑齊硬幣。客人即使弄錯價格或是忘了東西，也不需要擔心會被指責。為了幫助客人放鬆，收銀員甚至會跟客人閒聊，如關心客人的身體狀況。

特慢收銀專櫃是由阿部かおり女士提出，她並不是超市店員，而是來自福岡縣的阿茲海默症支援中心。不少長者及患者都討厭在付款時被後面的客人催促，被這樣對待心情很差。為了能在付款時不被催促，她就向超市提出建議，希望增設特慢收銀專櫃。

阿部かおり女士亦指出，不少阿茲海默症患者其實在有店員耐心幫助及足夠時間下，都可以獨自購買生活用品，這亦讓他們獲得成就感。此外，包容友善的氛圍也會由收銀專櫃開始，蔓延到其他地方。而特慢專櫃的出現，就讓這間超市更受長者歡迎，甚至有長者因為特慢專櫃而特意前去這家超市，讓營業額上升了10%。

日本網友留言感嘆道「我們在追求效率的時候，連忘記了最重要的東西都不知道」，亦有網友表示羡慕「我附近的超市也有就好了」，及有人留言「除了長者，帶著小朋友的人可能也會需要」，指不少人都可能需要特慢收銀專櫃。

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文章授權轉載自《香港01》