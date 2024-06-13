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地球有孿生模型 預測氣候變遷趨勢

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
歐盟委員會10日正式啟動新計畫Destination Earth（DestinE），研發出一種測試氣候變遷的情境模型，模擬自然現象和人類活動之間的相互作用。（Photo from European Space Agency）
歐盟委員會10日正式啟動新計畫Destination Earth（DestinE），研發出一種測試氣候變遷的情境模型，模擬自然現象和人類活動之間的相互作用。（Photo from European Space Agency）

為預測氣候變遷的趨勢，科學家創造出地球的數位雙胞胎！歐盟委員會10日正式啟動新計畫Destination Earth（DestinE），數位歐洲計畫已投資超過3.15億歐元的資金，研發出一種測試氣候變遷的情境模型，模擬自然現象和人類活動之間的相互作用。相較於DestinE，台灣則是應用NVIDIA Earth-2數位孿生模型推估颱風的登陸地點。

歐盟投資推動DestinE

歐洲新聞網》報導，DestinE由兩個模型組成，一個專注於氣候變遷，另一個專注於極端氣候，均是由人工智慧驅動的「數位孿生模型」，用以模擬自然現象與人類活動的相互作用，以及對水、食物和能源系統所造成的影響。

歐洲適應數位時代副主席維斯塔格表示，這次推出DestinE將帶領人們觀察環境變化可預測未來情境，掌握氣候變遷的趨勢。目前，DestinE將用於幫助歐洲更有效應對自然災害和氣候變遷，並評估社會經濟及政策的潛在影響，而隨著未來幾年不斷發展，預計2030年將建立地球的完整數位複製品。

DestinE改變氣候行動

Thred》指出，去年是地球有史以來最熱的一年，而歐洲的極端熱浪基本上已經成為常態。2003年至2010年間，80%因天氣造成的死亡都是由極端氣候所造成的，而從天氣預報來看，地球也在經歷不可預測的異常活動。

DestinE將為科學家和氣候專家提供環境變化的成因，以及如何適應與減輕其影響的機會，該計畫不僅可能改變科學的遊戲規則，甚至改變未來的氣候行動。

輝達NVIDIA Earth-2模型

輝達執行長黃仁勳日前於台大體育館發表演講時，曾展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何精準呈現台灣的天氣變化。他指出，NVIDIA Earth-2是高解析度的生成式AI模型，將能預測地球氣候變遷以避免天災發生。目前，台灣的中央氣象局已經使用該模型推估颱風的登陸地點。

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氣候變遷 科學家

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