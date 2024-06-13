東京都知事選舉海報曝 為何1號出現在第2排？背後有特別用意

日本東京都知事選舉將於7月7日投開票，目前東京街頭已經出現將要張貼選舉海報看板，但奇特的是，上頭號碼卻不是依序排列，應該在最上面一排的「1號」竟然出現在第2排位置，這當中其實有選舉管理委員會的特別用意。

東京都現任知事小池百合子昨天表態參選，爭取三連任。另一方面，台裔的立憲民主黨參議員蓮舫退黨以無黨籍身分參選，成為小池最強勁敵，將上演精彩的「女傑對決」。實際上，有意參選東京都知事的遠不止這兩人，候選人人數可能會創下歷史新高，超過30人。

日本選舉和台灣很大的不同點在於沒有號次，雖然登記參選時依照登記順序有號次排列，但那個號碼只是用於張貼海報的欄位。

東京都選舉管理委員會（都選管）表示，從5月下旬開始在東京都內各處設置海報看板，最終將會設置在約1萬4000處。考慮到候選人的人數較多，設置了最終可以張貼48名候選人海報的大型看板，主要有「3乘18」以及「4乘12」兩種類型。

看板上的號碼配置也有兩種類型，但不管是「3乘18」或「4乘12」，「1號」都位於第二列的最右邊。如果是「3乘18」的看板，「1號」那一列直到「10號」結束，「1號」上方一列從「11號」開始。若是「4乘12」的看板，「1號」那一列則是到「8號」結束，「1號」的下方是「9號」，上方則是「17號」。

除了目前已經寫上數字的欄位，有些欄位目前寫著文字，像是「東京都知事選舉」、「投票日7月7日」等，但仔細看上方還有小數字「39」、「40」，代表之後也可以貼上選舉人海報。

4年前的東京都知事選舉有22人參選，使用的海報看板可以張貼30張候選人海報，從最右上方開始是「1號」，之後依序向下。

「產經新聞」報導，選舉人海報看板的號碼順序由都選管決定，之後向市區町村的選舉管理委員會提交草案。

都選管表示，這次會選擇這樣排序的理由，是因為「看板太過巨大」，如果和往常一樣從右上方開始排序，選民可能會看不清楚上方的選舉人海報。而主要候選人通常會從「1號」開始依序排列，因此應該出現在更容易被看到的位置。

而且，如果實際的候選人人數少於預期，若照以往的方式排序，就會在左側留下一大片空白，可能會被民眾認為「幹嘛弄這麼大一個看板，真是浪費」，因此有了新的號碼安排。