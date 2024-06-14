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夢之國度變調！東京迪士尼挨批不再適合親子 又貴又累變「修羅之國」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京迪士尼樂園現今票價昂貴，且人潮爆滿，想要暢快遊玩並不容易。 新華社
日本東京迪士尼樂園現今票價昂貴，且人潮爆滿，想要暢快遊玩並不容易。 新華社

東京迪士尼樂園是知名觀光景點，每天都吸引大量世界各地的遊客造訪。然而正也是因為變得太過熱門，使得現在要逛迪士尼樂園，明顯比過去變得更加辛苦，甚至還讓網友抱怨當初的「夢之國度」，如今變成難熬的「修羅之國」。

根據日本媒體「集英社Online」報導，近來有位小朋友到迪士尼樂園，本來想進某個區域遊玩，但因為規定不符的關係，遭到工作人員攔下。畫面經由電視媒體曝光後，引起網路上許多討論。有人認為家長自己沒有查清規則，應該負擔責任，但也有人提到現在想暢遊迪士尼，難度確實高出過往許多。

部分日本人認為東京迪士尼已不再是和親子遊玩。 新華社
部分日本人認為東京迪士尼已不再是和親子遊玩。 新華社

一位有兩個孩子的30多歲母親A女士指出，過去迪士尼樂園的入場門票為5000到6000日圓，加上餐飲和購物費用，一個人大概抓10000日圓左右。但現在門票走浮動票價制，一張票可能落在7900至10900日圓左右（1000日圓相當於新台幣205元），某些特定區域、快速通關等，還得加價付費。

而快速通關就算價格昂貴，也是每次開賣都秒殺，大人不一定搶得到，小孩子更不懂怎麼回事，只覺得為什麼很多東西都玩不到。如今需要加價付費的項目越來越多，而且還取消了原本全年護照的優惠，讓人懷疑迪士尼的經營態度，根本只為了錢而已。

除此之外，由於搶著入場的人越來越多，甚至還有前一天就站點守候的狂熱遊客，要玩什麼都很競爭。有時就連在園內消費，想購買一些周邊商品，許多熱門品項往往都在開賣後秒殺，連想花錢享受都不容易。

不少網友也同意這種觀點，「迪士尼已經從夢之國度變成修羅之國了」、「已經沒辦法讓普通的親子過去了」、「很像是以前很親民的拉麵店，現在變成規定一堆的二郎系」、「現在的東京迪士尼，看起來就像有著共產圈風貌的資本主義帝國」。

日本 東京 迪士尼樂園

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