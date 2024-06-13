對找尋真愛倦怠！交友軟體股價暴跌 年輕人靠這些方法認識人

線上交友曾被認為是現代的「我愛紅娘」，能夠增加年輕人找到另一半的機率，不過這樣的觀點已經逐漸改變。近幾年，越來越多人不願意使用交友軟體，轉而在實際的活動認識對象，而用戶減少帶來的影響，也反映在交友軟體的股價上。

據《太陽報》（The Sun）報導，旗下擁有交友軟體Tinder和Hinge的Match Group公司，以及交友軟體Bumble公司今年的股價，相較於2021年的最高點已暴跌超過80%。近期交友軟體Bumble進行一項調查，發現有70%的女性用戶表示已經厭倦使用交友軟體。

研究公司Mintel數據指出，2023年，英國18到34歲的人口中，有47%的男性使用過約會網站或交友軟體，但同齡的女性使用率卻只有四分之一。研究機構Savanta也指出，超過九成的Z世代都覺得使用交友軟體讓他們「很沮喪」。

吸引女性用戶已經成為交友軟體最大難題，上述的Match Group和Bumble就因股價下滑，市值分別蒸發400億美元和180億美元。

28歲的凱蒂（Katie McNamara）是Podcast節目「單身之聲」（Single Sounds）的主持人，她受訪時表示，同齡的人都在尋找其他的交友替代方案。「孤獨是一種流行病，單身的人已經厭倦用交友軟體和浪費時間」，凱蒂說。去（2023）年她在倫敦舉辦兩場面對面的單身之夜，有140名單身男女參加，今年情人節還又再次舉辦類似的交友活動。

據報，現在單身男女更願意參加實際的活動來認識對象，包含快速約會（Speed Dating）、單身之夜聯誼、上健身房、參加舞蹈課、在共享辦公室工作等等。根據我國內政部統計，截至2023年，全台20至44歲各年齡組平均超過五成未婚，單身男女的交友模式改變，已經成為全球趨勢。