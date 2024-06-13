快訊

北藝大爆濫權爭議「標案疑發給校長兒子」 葉丙成認有疑慮出手了

朝野協商走出門口抽菸…遭國會直播全放送 柯建銘喊該罰就罰：無聊問題

日本搖滾樂團主唱尾崎世界觀 二度入圍芥川賞

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本文學振興會主辦的芥川賞與直木賞，今天公布第171屆入圍名單，39歲的日本搖滾樂團CreepHyp主唱兼吉他手尾崎世界觀，以文學作品「轉之聲」（転の声）二度入圍芥川賞。

日媒ORICON NEWS報導，尾崎世界觀本名尾崎祐介，1984年11月9日出生於東京都，在2001年組成的搖滾樂團CreepHyp擔任主唱兼吉他手，2012年以專輯「我一直以為我會被愛一輩子」出道。

2016年，尾崎新發表的首本小說「祐介」出版，接著在2020年以文學作品「母影」首度入圍芥川賞。

另外4名芥川賞入圍者，分別是43歲的朝比奈秋、39歲的坂崎かおる、29歲的向坂くじら，及44歲的松永K三藏。這4人都是首度入圍。

至於直木賞的部分，入圍5人分別是32歲的青崎有吾、32歲的推特人氣作家麻布競馬場、46歲的一穗ミチ、37歲的岩井圭也，及42歲的柚木麻子。

這5人中的青崎、麻布及岩井是首度入圍；一穗是3度入圍，柚木則是6度入圍。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次，獎金各100萬日圓，本屆預計7月17日公布得獎名單、8月下旬舉行頒獎典禮。

日本 樂團

延伸閱讀

太愛飛日本！他過海關被「問1句」瞬間愣住 過來人曝這樣回答

劍指中國 多國軍機軍艦齊聚日本 分析：對地區有危機感

9m88人氣太狂！日本開唱台下竟坐超大咖天后

有點「液」思！《無職轉生》洛琪希推出聯名日本酒 嚐嚐水王級魔法師的聖水

相關新聞

對找尋真愛倦怠！交友軟體股價暴跌 年輕人靠這些方法認識人

線上交友曾被認為是現代的「我愛紅娘」，能夠增加年輕人找到另一半的機率，不過這樣的觀點已經逐漸改變。近幾年，越來越多人不願意使用交友軟體，轉而在實際的活動認識對象，而用戶減少帶來的影響，也反映在交友軟體的股價上。

日本三大名瀑「華嚴瀑布」慘變小水流！觀光船苦等梅雨支援

位於日本栃木日光市的「華嚴瀑布」，有著落差高達97公尺的激流，是日本三大瀑布之一。然而近來疑似因為降雨太少，缺水導致水流不足，使得華嚴瀑布失去往日壯觀的樣貌。

日本搖滾樂團主唱尾崎世界觀 二度入圍芥川賞

由日本文學振興會主辦的芥川賞與直木賞，今天公布第171屆入圍名單，39歲的日本搖滾樂團CreepHyp主唱兼吉他手尾崎世...

日「食人菌」致死率高達70% 半年近千宗確診

日本國立感染症研究所6月11日宣布，根據初步統計結果，由有「食人菌」或「食肉菌」之稱的「溶血性鏈球菌」（溶鏈菌）引起、致...

聯合國：2023年1.2億人流離失所 相當於日本人口

聯合國今天表示，受到戰爭、暴力和迫害影響，2023年共有1.2億人被迫流離失所，如果全球政治沒有重大改變，這個數字還可能...

搭新幹線逃票！網紅當選歐洲議會議員 日網愕然

出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。