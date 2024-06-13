日本搖滾樂團主唱尾崎世界觀 二度入圍芥川賞

由日本文學振興會主辦的芥川賞與直木賞，今天公布第171屆入圍名單，39歲的日本搖滾樂團CreepHyp主唱兼吉他手尾崎世界觀，以文學作品「轉之聲」（転の声）二度入圍芥川賞。

日媒ORICON NEWS報導，尾崎世界觀本名尾崎祐介，1984年11月9日出生於東京都，在2001年組成的搖滾樂團CreepHyp擔任主唱兼吉他手，2012年以專輯「我一直以為我會被愛一輩子」出道。

2016年，尾崎新發表的首本小說「祐介」出版，接著在2020年以文學作品「母影」首度入圍芥川賞。

另外4名芥川賞入圍者，分別是43歲的朝比奈秋、39歲的坂崎かおる、29歲的向坂くじら，及44歲的松永K三藏。這4人都是首度入圍。

至於直木賞的部分，入圍5人分別是32歲的青崎有吾、32歲的推特人氣作家麻布競馬場、46歲的一穗ミチ、37歲的岩井圭也，及42歲的柚木麻子。

這5人中的青崎、麻布及岩井是首度入圍；一穗是3度入圍，柚木則是6度入圍。

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次，獎金各100萬日圓，本屆預計7月17日公布得獎名單、8月下旬舉行頒獎典禮。