聯合國：2023年1.2億人流離失所 相當於日本人口
聯合國今天表示，受到戰爭、暴力和迫害影響，2023年共有1.2億人被迫流離失所，如果全球政治沒有重大改變，這個數字還可能進一步攀升。
聯合國難民署（UNHCR）表示，隨著加薩、蘇丹和緬甸等地的衝突迫使更多人逃離家園，全球被迫流離失所的狀況再創新高。
聯合國在聲明中指出，目前全球流離失所的人口已相當於日本全國人口。
聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）對記者表示：「衝突仍是大規模流離失所非常、非常大的推動因素。」
聯合國難民署在報告中指出，去年年底有1億1730萬人流離失所，而到了今年4月底，這個數字更增加到約1.2億人。
聯合國難民署表示，這數字比一年前的1.1億還多，且連續12年增加，幾乎是2012年以來的3倍，原因是不斷變化的新危機，以及長期存在的危機未能解決。
格蘭迪告訴法新社，8年前他接任這個職位時，對如此高的數字震驚，而從那時開始，這個數字又「增加了一倍以上」，這是「對世界現狀的可怕控訴」。
格蘭迪指出危機明顯增加，也強調氣候變遷影響人口流動並引發衝突。
格蘭迪承認，目前看來扭轉趨勢的希望不大，「除非國際地緣政治有所改變，但不幸的是，我其實看到的是這個數字持續上升」。
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