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搭新幹線逃票！網紅當選歐洲議會議員 日網愕然

中央社／ 東京13日綜合外電報導
出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fidias近日當選歐洲議會議員，讓日本網友相當愕然。美聯社
出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fidias近日當選歐洲議會議員，讓日本網友相當愕然。美聯社

出身賽普勒斯的網紅Fidias去年公布以逃票方式搭乘日本新幹線的影片後，受到各界批評，受害的JR九州公司已報警。由於Fidias近日當選歐洲議會議員，讓日本網友相當愕然。

Fidias全名為費迪亞斯‧帕納尤圖（FidiasPanayiotou），其在影音平台的名稱為Fidias。

他在2023年10月21日發布以「免費旅行全日本」為題的影片，內容看似以不正當方式搭乘新幹線及特急列車，JR九州公司已向福岡縣警察局博多警察署報案並被受理。

日本富士新聞網報導，這名以逃票方式搭乘新幹線飽受批評的Fidias，已在母國舉行的選舉中高聲宣布當選。現年24歲的他說，「不敢置信，我當選了歐洲議會的議員」。

在影音平台擁有逾260萬粉絲訂閱的Fidias，在塞普勒斯舉行的歐洲議會選舉中順利當選。

Fidias說，「這個動作可以改變塞普勒斯，我已受夠了其他的政治人物」、「我不會辜負大家的期望，我肩負重大責任，我愛大家」。

對於Fidias當選歐洲議員，有歐洲媒體評論他「無政治經驗也未受到政黨推薦，是利用網路知名度吸引年輕人投票」。

儘管Fidias受到大批支持者歡迎，但對日本來說，他卻是一位問題人物，原因就是上述的以逃票方式搭乘新幹線及公車。

他曾在過去發布的影片中，記錄了躲在新幹線廁所內逃票，最後還假裝身體不適逃走，甚至還潛入日本飯店內，假裝住宿客偷吃早餐後逃離。

對於這樣一位人物當選歐洲議會議員，日本社群平台上有網友紛感愕然，有人認為「日本被用來提高知名度」，也有人表示「（Fidias）不該成為參與歐盟決策的議員」。

富士新聞網記者向歐洲議會秘書處詢問在日本引發的騷動時，得到的回應是「對個案無法置評」，但歐洲議會秘書處也表示，「歐洲議會重視議員政治活動的誠實、透明度及說明責任」。

新幹線 日本 議員

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