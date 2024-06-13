日本三大名瀑「華嚴瀑布」慘變小水流！觀光船苦等梅雨支援

位於日本栃木日光市的「華嚴瀑布」，有著落差高達97公尺的激流，是日本三大瀑布之一。然而近來疑似因為降雨太少，缺水導致水流不足，使得華嚴瀑布失去往日壯觀的樣貌。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，華嚴瀑布的水源來自中禪寺湖。由於2024年降雨減少，使得中禪寺湖水位大減，比往年少了50公分左右，原先相當壯觀的華嚴瀑布，因此變成孱弱水流，讓許多觀光客大失所望。

而湖水下降的問題，也嚴重影響到當地觀光。在地觀光船業者指出，因為水位不夠的關係，導致兩個碼頭都無法使用，就算客人來了，也只能放棄出航。工作人員只能盼望梅雨季趕快到來，補充湖水水位，讓航班能夠正常營運。

然而目前的氣象預測，顯示關東、甲信地區的梅雨季節，可能要等到6月16日才會到來，創下2007年以來最晚「入梅」的紀錄。無論是華嚴瀑布還是中禪寺湖，現在只能繼續發揮耐心，等待降雨來臨了。