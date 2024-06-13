不再是阿宅聖地？秋葉原轉變面貌 御宅族凋零「剩一堆外國人」

過去日本東京的秋葉原，能夠盡情購買許多動漫、遊戲及周邊商品，受到廣大御宅族喜愛。然而近幾年來消費習慣改變，讓秋葉原也受到影響，更因為知名商家撤出的關係，變得越來越失去「御宅族聖地」的風貌。

根據日本媒體「Real Sound」報導，在2000年代，普遍有著「御宅族一定要去逛一趟秋葉原」的觀念在。但最近許多媒體指出，秋葉原已經漸漸遠離了御宅族。其中一個原因，在於現今網購發達，由於家中就能買到相關商品，所以降低要特別出門去逛的需求。

另外，過去曾經流行美少女單機遊戲，每當熱門作品一開賣，許多店家都大排長龍。但現在手遊當道，使得這種現象不復存在。而知名同人業者「虎之穴」秋葉原實體店在日前關閉，少了這間極具代表性的商家，又讓御宅族少了一個去秋葉原的理由。

除了秋葉原本身的改變之外，現在有越來越多地方成為動漫作品的故事背景，吸引動漫迷前往「聖地巡禮」。且各類歌手、偶像等現場活動也越來越多，讓御宅族每天東奔西跑，不一定有時間去秋葉原。

如今隨著日幣貶值，大批觀光客湧入日本，喜愛日本動漫的外國遊客，不少人還是會前往秋葉原，以致到了當地，外國人可說無所不在。而一些COSPLAY咖啡廳，儘管可能還在，但客群也不再都是一般御宅族，顯示秋葉原的轉變。