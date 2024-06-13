日本長途巴士亂象！乘客多訂鄰座再取消「爽佔雙人位」 業者虧大將反制

日本長途巴士跨縣市移動，雖然比較耗時，但和電車、新幹線或飛機等大眾工具比較，價格相對低廉，因此受到許多小資族的喜愛。然而，近來卻有許多消費者為了多佔一個位子，故意在事前退票，造成巴士業者的負擔。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，有的消費者為了想要更寬敞的座位，於是在搭乘長途巴士時，故意先訂了兩個相鄰的位置，等到上車之前，再將其中一個座位取消，如此一來，就能一人佔有兩個座位。

而之所以能這麼做的主要原因，在於長途巴士取消預約的手續費相當低廉。以京王電鐵巴士而言，取消只需支付100日圓（約新台幣20元）的費用，遠低於正常訂位的票價，結果造成許多人有樣學樣。有的長途巴士業者甚至在社群網站上請求，希望大家不要有這樣的行為。

由於類似的狀況越來越多，嚴重侵害到長途巴士業者的權益，也會讓部分原本想搭乘的旅客無法上車。因此，諸如前述京王電鐵等業者，就決定要修改取消預約的價格，以防不肖消費者利用這個方式鑽漏洞。