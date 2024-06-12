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果斷放棄從醫！27歲高學歷正妹「轉職電工」 拍片爆紅年薪逾600萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名27歲女電工萊克西斯經常拍片分享工作內容，外型亮眼加上反差的職業形象，讓她迅速走紅，累積至少220萬粉絲。 圖／擷自TikTok＠LextheElectrician、Instagram＠lextheelectrician
美國一名27歲女電工萊克西斯經常拍片分享工作內容，外型亮眼加上反差的職業形象，讓她迅速走紅，累積至少220萬粉絲。 圖／擷自TikTok＠LextheElectricianInstagram＠lextheelectrician

在某些傳統觀念中，相較於人人稱羨的醫師，藍領工作有時不被認為是一種光鮮亮麗的職業。不過，美國有位27歲女子反其道而行，本已考上醫學院且在醫院實習中，卻毅然放棄從醫生涯，選擇轉行「電工」，並經常拍片分享工作內容，外型亮眼加上反差的職業形象，讓她迅速走紅，累積至少220萬粉絲。

綜合外媒報導，美國一名27歲女電工萊克西斯（Lexis Czumak-Abreu）曾想成為一名外科醫師，在醫學院預科學校就讀期間，她選擇專攻靜脈切開術，以做為邁向醫師之路的第一步，但她在實習過程中發現，自己並不適合在醫院上班，也極度厭惡為病人抽血，因此在2019年完成醫學預科副學士學位後，萊克西斯決定不再繼續專研醫學。

事實上，萊克西斯會選擇轉換跑道成為「電工」並非沒有原因，她的家庭成員中包含父親幾乎都從事電工行業，從小耳濡目染之下，她早在2015年便於一家電工公司當學徒，缺錢時就會兼職電工貼補家用。

萊克西斯於2022年開始發布影片到TikTok、YouTube和Instagram等社群平台，內容大多為分享自己的工作日常，例如在地下室修理電線、移動粗銅線和大管道等，靠著樂在其中的工作態度，激起許多網友的好奇心，至今已累積逾220萬粉絲，她同時也收到數千條訊息，許多人指出他們受到了萊克西斯啟發，想從事電工相關行業。

萊克西斯指出，儘管她需要經常上健身房鍛鍊身體，才能跟上男性在電工業界的步伐，因為搬運重型設備對她的負擔比男性更大，「有時我回到家會精疲力盡，但這還是比重複性高的辦公室工作還要好」。

萊克西斯每周工作約40小時，除了平時的接案薪資外，每年還透過影片點閱率和業配賺取20萬美元（約新台幣645萬元）的收入。

在TikTok上，「藍領職業」的相關內容在2024年前4個月約有50萬則，比2023年同期增加了64％，維修工人、建築工人等類型的內容，其受歡迎程度也出現飆升。而根據外媒「華爾街日報」報導，去年就讀社區大學投入技職課程的美國年輕人數量增加16％，達到2018年以來的最高水準，顯示相對於攻讀4年制學位，有越來越多人開始對技術類型的工作感興趣。

@lexi_abreu

Install this bucket truck equipment from Klein tools that I’ve somehow dealt without for the past 9.5years! I’ve had enough of dropping shit in the bucket tbh so this was awesome for the job I was on last week! #lextheelectrician #femaleelectrician @Klein Tools

♬ Fancy - Drake

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