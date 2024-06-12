拯救狗狗大作戰！科索沃首都整治流浪狗 民眾收養1隻可月領1700元

科索沃首都普里斯汀納（Pristina）流浪狗氾濫成災，市長為此提出新奇解方：民眾領養一隻狗，政府便每月支付主人50歐元（約新台幣1700元）。

法新社報導，多達4000隻流浪狗在普里斯汀納街頭橫行，倡議人士指牠們已構成重大問題，許多民眾反應自己曾得從具有攻擊性的大型犬身邊逃離。

然而，一支年輕男子在街頭痛毆小流浪狗的影片廣為流傳並震驚社會，使流浪狗問題成為民眾關注焦點，愛護動物人士上月底也上街抗議。

普里斯汀納市長拉瑪（Perparim Rama）希望他野心勃勃的新計畫「每隻狗一個家」（A home for everydog）將能解決問題並幫助人們改變態度。

家庭每領養一隻流浪狗，普里斯汀納當局每月將支付這戶人家50歐元。

48歲的拉瑪告訴法新社：「養狗花費高昂，不是每個人都有這筆錢。這就是為何我們在協助家庭領養流浪狗。」

普里斯汀納已開始圍捕流浪狗，拉瑪矢言每天持續圍捕行動，「直到把所有狗（從街頭）清除」。

他表示犬隻將關在大型收容所，在那裡接種疫苗、結紮並準備被領養。

52歲技工哈札伊（Sami Haxhaj）是首批響應拉瑪提議的人之一，他從市政府領養了10隻狗。他指自己「希望能為牠們做點事」，甚至打算再領養10隻狗。

然而一些人批評市長的點子是浪費錢，65歲退休人士巴萊（Mirsad Balaj）說：「我們一定是錢太多才會把錢花在狗身上。」

拉瑪堅稱憑藉一年200萬歐元的預算，「我們真能期待解決這項問題…如果對首都流浪狗數量的計算是正確的話」。