日本迎來首個「真夏日」 東京鐵塔八公像仍吸引觀光客排長龍

日本東京市區今天最高溫來到攝氏30.1度，是今年第一個「真夏日」。雖然天氣炎熱，還是可以看到外國觀光客在東京鐵塔下方一處人氣拍照地及八公銅像前，為拍攝紀念照大排長龍。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本富士新聞網報導，就在強烈日照的炎熱天氣下，可以看到外國觀光客在東京鐵塔下方某處大排長龍。這個人氣拍照景點位於一處地下停車場的出口階梯外，站在這個階梯往上方拍照的話，可以讓被攝者跟後方的東京鐵塔同時入鏡。

一名中國女性觀光客說，大概排了45分鐘才輪到她拍照，要上傳到中國的社群平台。另一名來自波蘭的男性觀光客說，在網路上搜尋得知所以來到這裡，他認為日本夏天的濕度很高。

而在JR澀谷站外的八公銅像前，也可以看到觀光客大排長龍等待跟八公合照。

菲律賓男性觀光客說，這麼熱的天氣如果沒有手持電風扇就慘了。來自美國的女性觀光客說，八公「本尊」很可愛，雖然知道有八公的存在，但不知道原來在澀谷。