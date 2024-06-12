跟素熱狗製造商達成贊助協議 美國「大胃王」遭吃熱狗大賽除名

綽號「大白鯊」（Jaws）的美國「大胃王」明星切斯納（Joey Chestnut）因為跟一家純素品牌達成贊助協議，已被告知不能參加美國知名大胃王比賽「Nathan's國際吃熱狗大賽」。

BBC在12日報導，純素熱狗製造商Impossible Foods跟Nathan's國際吃熱狗大賽主辦單位「Nathan's Famous」存在競爭關係，而切斯納同意了接受Impossible Foods提供贊助之後，就遭7月在紐約康尼島舉辦的Nathan's國際吃熱狗大賽除名。

美國飲食大聯盟（MLE）表示，「我們極為震驚地得知，切斯納已決意代表一家銷售植物性熱狗的競爭品牌，而不是參加2024年Nathan's Famous獨立日吃熱狗大賽」，並補充指出他們歡迎切斯納重返大賽，但前提是放棄Impossible Foods的贊助。

MLE指出，該單位與Nathan's「竭盡全力」以配合切斯納，但看上去他跟經紀人「優先考慮新的合作關係」。聲明表示，「切斯納是美國英雄，我們想要讓他參加Nathan's國際吃熱狗大賽」，但稱「希望他在不代表競爭品牌時回歸」。

切斯納已16度贏得Nathan's國際吃熱狗大賽，也保持了吃熱狗的世界紀錄；他2021年參賽時，於10分鐘內吞下76個熱狗麵包，此外還保持了多個其他大胃王紀錄。

切斯納在社群媒體上表示，得知主辦單位對他下達禁令時感到「傷心」，並指自己「一直受訓練以捍衛頭銜」。他還寫到，「我要澄清，我跟MLE或 Nathans沒有合約，而他們正在指望修改往年的規則，因為這牽涉到我可以合作的其他夥伴」。