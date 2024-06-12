快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公每晚尿床 她無奈PO文求助：怎麼讓他穿尿布？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友說丈夫幾乎天天尿床，令她十分困擾。示意圖／ingimage
女網友說丈夫幾乎天天尿床，令她十分困擾。示意圖／ingimage

國外一名女子透露，自己的丈夫幾乎天天尿床，她試著要丈夫處理，但丈夫卻不肯面對，讓她絕望地上網求助網友，想問問大家有什麼方法能讓丈夫穿尿布。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Quora上發文表示，自己的丈夫幾乎天天尿床，她想要丈夫解決這個問題，但對方不肯面對。女子也在標題上寫道：「到底該忍受幾次對方尿床？他不肯穿尿布，但我都穿了，實在不懂問題出在哪？」

一名網友表示，該位丈夫應該不是「尿床」而是「尿失禁」，隨著年齡增長，這樣的情況其實很常見，而且女性比男性更頻繁。網友認為這名女網友的用詞太過尖銳，可能會讓丈夫覺得自己被羞辱和貶低，更不願意去接受治療。

有網友建議女網友使用防水保潔墊，一名網友就說自己家裡從4年前就開始用，晚上也真的會包尿布，現在已經沒有尿溼床單的問題了。

據衛生部國民健康署2013年的統計資料顯示，40歲以上女性有19.2%的人在近一年內有無法控制小便的情形，79.2%發生在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時。尿失禁大多是骨盆腔、尿道、膀胱的肌肉及韌帶退化萎縮造成，有相關問題的民眾可以藉由凱格爾運動（骨盆底肌肉）強化肌肉，也可以尋求藥物治療。

包尿布 尿失禁

延伸閱讀

大腦到底還有多少能開發？ 研究發現可能遭低估至少10倍

改車一定要超大聲 研究：車主恐是潛在的精神病患或虐待狂

峇里島遊客手機被野生猴搶走 牠狂奔45分鐘還錄自拍影片

影／想氣前任雇用臨演假結婚 女子弄假成真墜入愛河還生孩子

相關新聞

老公每晚尿床 她無奈PO文求助：怎麼讓他穿尿布？

國外一名女子透露，自己的丈夫幾乎天天尿床，她試著要丈夫處理，但丈夫卻不肯面對，讓她絕望地上網求助網友，想問問大家有什麼方法能讓丈夫穿尿布。

日本迎來首個「真夏日」 東京鐵塔八公像仍吸引觀光客排長龍

日本東京市區今天最高溫來到攝氏30.1度，是今年第一個「真夏日」。雖然天氣炎熱，還是可以看到外國觀光客在東京鐵塔下方一處...

拯救狗狗大作戰！科索沃首都整治流浪狗 民眾收養1隻可月領1700元

科索沃首都普里斯汀納（Pristina）流浪狗氾濫成災，市長為此提出新奇解方：民眾領養一隻狗，政府便每月支付主人50歐元...

埃及中學畢業大考登場！補教名師日賺近百萬 教職員紛喊：轉行補教業

埃及6月10日展開每年一度最重要的高中文憑畢業考，74萬多名考生應考。大考不僅遇上今年度首次熱浪，備考期間一名地理科教師...

聯合國預算緊絀 人事凍結之餘連空調都得少吹

人事凍結、攝影和翻譯禁止加班，下班時間一到轉播畫面就陷入一片黑暗…

下流英國腔？「英式發音」的腔調標準與階級

英國演員休．羅利（Hugh Laurie）是熱門美劇《怪醫豪斯》（House M.D.）的主角。演到後幾季，常有美國人以稱讚的口吻對他說：「你把原本的英國腔磨掉了。」他在受訪時表示：「其實應該是我『戴上了美國腔』（put it on），只是美國人不會這麼想，他們會覺得自己的口音『沒有腔調』。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。