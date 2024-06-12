老公每晚尿床 她無奈PO文求助：怎麼讓他穿尿布？

英國演員休．羅利（Hugh Laurie）是熱門美劇《怪醫豪斯》（House M.D.）的主角。演到後幾季，常有美國人以稱讚的口吻對他說：「你把原本的英國腔磨掉了。」他在受訪時表示：「其實應該是我『戴上了美國腔』（put it on），只是美國人不會這麼想，他們會覺得自己的口音『沒有腔調』。」

2024-06-12 16:34