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老公每晚尿床 她無奈PO文求助：怎麼讓他穿尿布？
國外一名女子透露，自己的丈夫幾乎天天尿床，她試著要丈夫處理，但丈夫卻不肯面對，讓她絕望地上網求助網友，想問問大家有什麼方法能讓丈夫穿尿布。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友在論壇Quora上發文表示，自己的丈夫幾乎天天尿床，她想要丈夫解決這個問題，但對方不肯面對。女子也在標題上寫道：「到底該忍受幾次對方尿床？他不肯穿尿布，但我都穿了，實在不懂問題出在哪？」
一名網友表示，該位丈夫應該不是「尿床」而是「尿失禁」，隨著年齡增長，這樣的情況其實很常見，而且女性比男性更頻繁。網友認為這名女網友的用詞太過尖銳，可能會讓丈夫覺得自己被羞辱和貶低，更不願意去接受治療。
有網友建議女網友使用防水保潔墊，一名網友就說自己家裡從4年前就開始用，晚上也真的會包尿布，現在已經沒有尿溼床單的問題了。
據衛生部國民健康署2013年的統計資料顯示，40歲以上女性有19.2%的人在近一年內有無法控制小便的情形，79.2%發生在咳嗽、大笑、打噴嚏或腹部用力時。尿失禁大多是骨盆腔、尿道、膀胱的肌肉及韌帶退化萎縮造成，有相關問題的民眾可以藉由凱格爾運動（骨盆底肌肉）強化肌肉，也可以尋求藥物治療。
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