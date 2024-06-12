太辣了？丹麥召回南韓「3款三養辣雞麵」掀議 醫憂「1風險」：建議丟棄

丹麥政府11日下令召回3款南韓三養集團生產的辣雞麵泡麵，稱辣雞麵的辣椒素含量過高，消費者食用後可能存在急性中毒的風險。

BBC報導，即將下架的三養辣雞麵口味分別是火辣雞肉湯麵、2倍辣火雞炒麵及3倍辣火雞炒麵。目前尚不清楚是否有發生任何具體事件促使丹麥當局採取行動。

丹麥獸醫和食品管理局指出，丹麥科技大學（DTU）食品研究所評估顯示，上述3款泡麵總辣椒素含量可能會導致消費者發生急性中毒風險，建議消費者將該產品退回購買商店或直接丟棄。

目前也不清楚是否還有其他國家召回過該商品。全球似乎沒有發布過類似安全警告。

該通知在網路上引發熱議，不少愛吃辣的人紛紛笑說，丹麥人比較不耐辣。