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日本當地政府再出招 阻拍富士山黑布上貼QR碼

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本山梨縣富士河口湖町公所為解決「觀光公害」問題，日前在知名超商外架設黑布阻擋外國觀光客拍攝富士山，接著又出新招，在黑布上張貼QR碼介紹其他拍攝景點，希望分散遊客。

日本每日新聞報導，河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，富士河口湖町公所針對遊客脫序行為已設置用來阻擋拍攝的黑布，並且在黑布上張貼QR碼，透過手機連結後可看到向外國觀光客說明設置黑布的緣由，並介紹其他拍攝富士山的景點。

針對這塊高度約2.5公尺、寬度約20公尺的黑布，町公所認為黑色給人不好的印象，加上設置後也發生遭人挖洞的情況，所以正在檢討將黑布更換成其他顏色及素材。

富士河口湖町公所已設置主題網頁，讓外國觀光客可透過黑布上的QR碼連結。

網頁使用英文及中文等4種語言說明設置黑布緣由，並表示人群集中在狹窄的人行道上，及在沒有行人穿越道的地方橫越馬路等非常危險，呼籲觀光客能理解並配合。

網頁也用英文介紹富士河口湖町內其他的富士山拍攝景點，例如位於河口湖畔、可同時看到季節花卉與富士山的大石公園，及精進湖與西湖周邊。

町公所觀光課表示，希望藉此分散觀光客，讓觀光客能多花點時間留在町內遊玩。

富士山 景點

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