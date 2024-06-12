快訊

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

詭！東京超市80歲老婦人搭手扶梯 竟遭勒頸身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外。取自NHK
日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外。取自NHK

日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外，一名老婦人今天稍早搭乘手扶梯時，疑似衣服被扶手夾住，導致頸部遭緊勒，當場昏迷命危，送醫搶救不治。

NHK報導，當地時間12日上午10點半左右，警方獲報指西東京市東伏見超市「OK東伏見市」，一名老婦人搭手扶梯時，頸部遭緊勒，送醫搶救後身亡。

當急救人員和警察趕到現場時，發現一名老婦躺在自動扶梯扶手入口附近的地上，脖子被卡住，已經失去意識，情況危急。據悉婦人似乎是要從一樓到地下一樓的食品區，卻不慎從電扶梯上摔下來，警視廳仍在詳細調查案發當時的狀況。

朝日電視台報導，東京消防廳表示，婦人年逾80歲，被發現時已失去意識。從意外現場狀況研判，婦人的衣服疑被手扶梯的扶手部分夾住，導致她的頸部遭到緊勒。

東京 老婦

延伸閱讀

聲優花澤香菜與holo死神齊獻聲 Joint Beauty新曲〈東京Friday Night〉！

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

在日本看到有人需要幫忙的時候該幫忙嗎？國情、文化不同 網友這樣看

東京都知事小池擬6月12日宣布角逐連任 自民黨支持

相關新聞

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

日本近來「軟糖」爆紅，各家超市或便利商店，都有許多五花八門的軟糖品項。去年年底，「UHA味覺糖」的忍者軟糖品項，推出了新口味「鐵之鎧葡萄味（忍者めし 鉄の鎧 グレープ味）」，結果兩度上架都銷售一空，讓人好奇熱銷的背後，有什麼特別的秘訣。

日本男女平等全球118名 敬陪G7成員國末座

世界經濟論壇（WEF）公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的12...

詭！東京超市80歲老婦人搭手扶梯 竟遭勒頸身亡

日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外，一名老婦人今天稍早搭乘手扶梯時，疑似衣服被扶手夾住，導致頸部遭緊勒，當場...

日本人海鮮消費量創新低 主因價格高及愛吃肉

日本人飲食習慣過去20年來似乎有所改變。根據官方統計與調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量則...

法國巴黎凡爾賽宮驚傳火警 屋頂冒煙一度疏散遊客

法國巴黎知名景點凡爾賽宮（Palace of Versailles）11日傳出火警，冒出濃煙，緊急疏散遊客，所幸火勢已得...

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

AI浪潮已成世界趨勢，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前演講「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」，高喊「數位人類是我們的願景」、「新的運算時代正在開始」。這股浪潮也吹入日本，黃仁勳成為家喻戶曉大人物，連愛吃什麼拉麵店，都吸引到關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。