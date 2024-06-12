快訊

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

日本人海鮮消費量創新低 主因價格高及愛吃肉

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本人飲食習慣改變，相較於吃海鮮，似乎更喜愛吃肉。示意圖／ingimage
日本人飲食習慣改變，相較於吃海鮮，似乎更喜愛吃肉。示意圖／ingimage

日本人飲食習慣過去20年來似乎有所改變。根據官方統計與調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量則持續成長，主因可能跟海鮮價格高及愛吃肉有關。

日本讀賣新聞報導，日本政府內閣會議昨天通過的2023年度「水產白皮書」指出，2022年度日本每人每年平均消費海鮮量約22公斤，創歷史新低紀錄，相比高峰期的2001年度40.2公斤僅剩約一半，但每人平均肉類消費量在過去20年持續成長，到2022年度已達34公斤。

至於每人每年採購生鮮海鮮量同樣減少，2023年僅6368公克，相較2004年的1萬2920公克減半。

根據農林水產省調查，被問到相比肉類為何較少購買海鮮（答案可複選），有45.9%受訪者表示「家人喜歡肉類」、42.1%受訪者認為「海鮮價格高」，還有38%受訪者認為「海鮮處理較麻煩」。

而水產業人手不足及高齡化問題也很嚴重。2022年的漁業就業人口為12萬3100人，比2003年的23萬8300人減半；在65歲以上從業人員占比37.7%居高不下的情況下，2022年度新投入漁業的就業人口僅1691人。

水產白皮書指出，由於收入不穩定、對於生活及工作價值觀的多元化，從事漁業家庭的孩子不一定會從事漁業，是漁業從業人口減少的原因。

不過，白皮書也表示，在城市出生的人當中，也有不少人對漁業抱持關心，指出致力確保新的漁業從業人口的重要性。

日本 海鮮

延伸閱讀

陸女子戴日式「必勝」頭帶自稱日本人 遭男子毆打倒地

來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

6/8世界海洋日！日本每年每人平均吃60公斤海鮮 挽救海洋從飲食開始

日本人來台指名衝「本土生活百貨」爆買 網封「台版唐吉訶德」推4共同點

相關新聞

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

日本近來「軟糖」爆紅，各家超市或便利商店，都有許多五花八門的軟糖品項。去年年底，「UHA味覺糖」的忍者軟糖品項，推出了新口味「鐵之鎧葡萄味（忍者めし 鉄の鎧 グレープ味）」，結果兩度上架都銷售一空，讓人好奇熱銷的背後，有什麼特別的秘訣。

日本男女平等全球118名 敬陪G7成員國末座

世界經濟論壇（WEF）公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的12...

詭！東京超市80歲老婦人搭手扶梯 竟遭勒頸身亡

日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外，一名老婦人今天稍早搭乘手扶梯時，疑似衣服被扶手夾住，導致頸部遭緊勒，當場...

日本人海鮮消費量創新低 主因價格高及愛吃肉

日本人飲食習慣過去20年來似乎有所改變。根據官方統計與調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量則...

法國巴黎凡爾賽宮驚傳火警 屋頂冒煙一度疏散遊客

法國巴黎知名景點凡爾賽宮（Palace of Versailles）11日傳出火警，冒出濃煙，緊急疏散遊客，所幸火勢已得...

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

AI浪潮已成世界趨勢，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前演講「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」，高喊「數位人類是我們的願景」、「新的運算時代正在開始」。這股浪潮也吹入日本，黃仁勳成為家喻戶曉大人物，連愛吃什麼拉麵店，都吸引到關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。