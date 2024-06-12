快訊

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

馬來西亞再傳集體食物中毒 疑米粉煎蛋釀禍

中央社／ 吉隆坡12日專電

馬來西亞繼5月有65名學童疑食用學校餐廳粿條湯出現腹痛與上吐下瀉症狀後，最近再發生集體食物中毒案，造成82人腹痛嘔吐、2人死亡。有關單位懷疑受害者吃下有問題的米粉或煎蛋。

5月下旬，吉打州（Kedah）雙溪大年（Sungai Petani）公主城國小（SK Bandar Puteri Jaya）有65名學童於下課時間在學校餐廳食用粿條湯，結果出現腹痛與上吐下瀉症狀。這些學童幸經緊急送醫後情況穩定。

不料，一個月不到，雪蘭莪州鵝嘜（Gombak）甘榜雙溪金金（Kampung Sungai Chinchin）近日再發生食物中毒案。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，這起食物中毒案疑因食用遭到汙染的炒米粉或煎蛋，不幸造成2歲女童和17歲少年死亡。

雪蘭莪州（Selangor）衛生局表示，這兩名受害者是沒有接受任何治療情況下死亡，其他的受害者年齡介於1歲7個月到58歲之間。

衛生局指出，所有受害者參與宗教學校活動，並食用學校提供早餐後，出現發燒、腹瀉與嘔吐等症狀。

大馬警方將傳喚這所宗教學校的活動承包商等人，展開進一步調查，並且等待食物化驗結果，確定食物中毒的原因。

回顧大馬過去發生的集體食物中毒案，1988年庶民美食「老鼠粉」集體食物中毒案，共奪走14條人命，讓當地人聞之色變。當年10月間，霹靂州（Perak）當地一名老婦與13名孩童，在食用老鼠粉後陸續出現嘔吐、抽筋與拉肚子不等症狀，最終中毒不治。

當時被認為的罪魁禍首是馬來西亞很普遍的小吃「老鼠粉」。老鼠粉是形狀酷似老鼠尾巴的米製麵條，兩端尖似銀針，又稱銀針粉，台灣稱為米苔目。

老鼠 食物中毒 馬來西亞

延伸閱讀

足球／世界盃資格賽最終戰 中華隊不敵馬來西亞分組6戰皆敗

馬來西亞半導體戰略藍圖 盼建構活力韌性供應鏈

天氣又濕又熱…當心食物中毒！專家曝：「三不原則」徹底隔絕細菌

寶林茶室案再添1死 50多歲女性重症搶救兩個月後身亡

相關新聞

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

日本近來「軟糖」爆紅，各家超市或便利商店，都有許多五花八門的軟糖品項。去年年底，「UHA味覺糖」的忍者軟糖品項，推出了新口味「鐵之鎧葡萄味（忍者めし 鉄の鎧 グレープ味）」，結果兩度上架都銷售一空，讓人好奇熱銷的背後，有什麼特別的秘訣。

日本男女平等全球118名 敬陪G7成員國末座

世界經濟論壇（WEF）公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的12...

詭！東京超市80歲老婦人搭手扶梯 竟遭勒頸身亡

日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外，一名老婦人今天稍早搭乘手扶梯時，疑似衣服被扶手夾住，導致頸部遭緊勒，當場...

日本人海鮮消費量創新低 主因價格高及愛吃肉

日本人飲食習慣過去20年來似乎有所改變。根據官方統計與調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量則...

法國巴黎凡爾賽宮驚傳火警 屋頂冒煙一度疏散遊客

法國巴黎知名景點凡爾賽宮（Palace of Versailles）11日傳出火警，冒出濃煙，緊急疏散遊客，所幸火勢已得...

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

AI浪潮已成世界趨勢，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前演講「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」，高喊「數位人類是我們的願景」、「新的運算時代正在開始」。這股浪潮也吹入日本，黃仁勳成為家喻戶曉大人物，連愛吃什麼拉麵店，都吸引到關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。