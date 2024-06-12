法國巴黎凡爾賽宮驚傳火警 屋頂冒煙一度疏散遊客
法國巴黎知名景點凡爾賽宮（Palace of Versailles）11日傳出火警，冒出濃煙，緊急疏散遊客，所幸火勢已得到控制，且未造成人員傷亡及收藏品毀損。
由路易十四於17世紀打造的凡爾賽宮，11日下午3時15分發現煙霧竄出，消防人員趕到現場後迅速應對，被疏散的遊客則在下午4時30分左右獲准返回。
凡爾賽宮媒體辦公室發言人表示，這起狀況並未造成建築物或文物收藏品毀損，也沒有人員傷亡。起火點發生於正在進行翻修工程的屋頂區域，詳細起火原因尚待釐清。
凡爾賽宮每年吸引超過700萬名遊客，下個月巴黎奧運將作為馬術比賽的場地，賽事預料不會受到影響。
巴黎聖母院2019年遭遇祝融，屋頂遭大火吞噬，法國政府耗時5年修復，預計2024年底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言