法國巴黎凡爾賽宮驚傳火警 屋頂冒煙一度疏散遊客

法國巴黎知名景點凡爾賽宮（Palace of Versailles）11日傳出火警，冒出濃煙，緊急疏散遊客，所幸火勢已得到控制，且未造成人員傷亡及收藏品毀損。

由路易十四於17世紀打造的凡爾賽宮，11日下午3時15分發現煙霧竄出，消防人員趕到現場後迅速應對，被疏散的遊客則在下午4時30分左右獲准返回。

凡爾賽宮媒體辦公室發言人表示，這起狀況並未造成建築物或文物收藏品毀損，也沒有人員傷亡。起火點發生於正在進行翻修工程的屋頂區域，詳細起火原因尚待釐清。

凡爾賽宮每年吸引超過700萬名遊客，下個月巴黎奧運將作為馬術比賽的場地，賽事預料不會受到影響。

巴黎聖母院2019年遭遇祝融，屋頂遭大火吞噬，法國政府耗時5年修復，預計2024年底完工。