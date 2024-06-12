兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

日本近來「軟糖」爆紅，各家超市或便利商店，都有許多五花八門的軟糖品項。去年年底，「UHA味覺糖」的忍者軟糖品項，推出了新口味「鐵之鎧葡萄味（忍者めし 鉄の鎧 グレープ味）」，結果兩度上架都銷售一空，讓人好奇熱銷的背後，有什麼特別的秘訣。

根據日本媒體「日経クロストレンド」報導，鐵之鎧在去年12月推出，一包價格含稅約為171日圓（約新台幣35元），結果才上市一周左右，就幾乎被搶購一空。今年4月再次販售，同樣也差不多才過一星期，各通路就已經陸續出現缺貨現象。

UHA味覺糖官方指出，一家便利商店若能在一周內賣出5份品項，就算是還不錯的成績。然而鐵之鎧軟糖首次上市時，銷售速度就比平常快上三倍，第二次開賣更是達到合格基準的五倍成績，顯示出其受歡迎的程度。

過去曾經相當龐大的口香糖市場，因為新冠肺炎疫情的關係漸漸衰弱，取而代之的便是軟糖。特別是在近兩年，口感稍微偏硬，能夠帶來嚼勁的軟糖，相當受到消費者青睞。

受惠於此，「忍者軟糖」系列在這幾年，也不斷創下銷售紀錄。如同其名，鐵之鎧軟糖除了主打軟糖本身之外，還加上一層硬殼糖衣，讓人在咬下去的瞬間，先能體驗到香脆的口感，接著再享用有嚼勁的軟糖本身。第二回上架時，官方還特別準備了多一倍的量，結果依然在一周內被搶光，目前正規劃在2024年內再次補貨。