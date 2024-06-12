快訊

胡歌來了！淡綠西裝寶總上身 直呼：好久不見！

新冠疫情再升！患者具有二大特色 低燒多日、快篩陰

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
日本「忍者軟糖」新系列「鐵之鎧軟糖」一上市就被搶購一空。圖擷自UHA味覺糖商城
日本「忍者軟糖」新系列「鐵之鎧軟糖」一上市就被搶購一空。圖擷自UHA味覺糖商城

日本近來「軟糖」爆紅，各家超市或便利商店，都有許多五花八門的軟糖品項。去年年底，「UHA味覺糖」的忍者軟糖品項，推出了新口味「鐵之鎧葡萄味（忍者めし 鉄の鎧 グレープ味）」，結果兩度上架都銷售一空，讓人好奇熱銷的背後，有什麼特別的秘訣。

根據日本媒體「日経クロストレンド」報導，鐵之鎧在去年12月推出，一包價格含稅約為171日圓（約新台幣35元），結果才上市一周左右，就幾乎被搶購一空。今年4月再次販售，同樣也差不多才過一星期，各通路就已經陸續出現缺貨現象。

UHA味覺糖官方指出，一家便利商店若能在一周內賣出5份品項，就算是還不錯的成績。然而鐵之鎧軟糖首次上市時，銷售速度就比平常快上三倍，第二次開賣更是達到合格基準的五倍成績，顯示出其受歡迎的程度。

過去曾經相當龐大的口香糖市場，因為新冠肺炎疫情的關係漸漸衰弱，取而代之的便是軟糖。特別是在近兩年，口感稍微偏硬，能夠帶來嚼勁的軟糖，相當受到消費者青睞。

受惠於此，「忍者軟糖」系列在這幾年，也不斷創下銷售紀錄。如同其名，鐵之鎧軟糖除了主打軟糖本身之外，還加上一層硬殼糖衣，讓人在咬下去的瞬間，先能體驗到香脆的口感，接著再享用有嚼勁的軟糖本身。第二回上架時，官方還特別準備了多一倍的量，結果依然在一周內被搶光，目前正規劃在2024年內再次補貨。

忍者 日本

延伸閱讀

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

和食白飯放哪有差？她堅持放左邊才對引網戰翻 官方有標準答案

才兩條白線！日本「最短斑馬線」僅三地看得到 背後特殊成因曝光

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

相關新聞

兩次上架都火速缺貨！日本「忍者軟糖」爆紅 硬殼口感成關鍵

日本近來「軟糖」爆紅，各家超市或便利商店，都有許多五花八門的軟糖品項。去年年底，「UHA味覺糖」的忍者軟糖品項，推出了新口味「鐵之鎧葡萄味（忍者めし 鉄の鎧 グレープ味）」，結果兩度上架都銷售一空，讓人好奇熱銷的背後，有什麼特別的秘訣。

日本男女平等全球118名 敬陪G7成員國末座

世界經濟論壇（WEF）公布最新版年度報告書，日本男女平等程度在全球受調查的146個國家中排118名，雖比去年創新低的12...

詭！東京超市80歲老婦人搭手扶梯 竟遭勒頸身亡

日本東京都西東京市一間超市發生手扶梯夾死人意外，一名老婦人今天稍早搭乘手扶梯時，疑似衣服被扶手夾住，導致頸部遭緊勒，當場...

日本人海鮮消費量創新低 主因價格高及愛吃肉

日本人飲食習慣過去20年來似乎有所改變。根據官方統計與調查，日本人今年平均海鮮消費量相比20年前減少一半，但肉類消費量則...

法國巴黎凡爾賽宮驚傳火警 屋頂冒煙一度疏散遊客

法國巴黎知名景點凡爾賽宮（Palace of Versailles）11日傳出火警，冒出濃煙，緊急疏散遊客，所幸火勢已得...

黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

AI浪潮已成世界趨勢，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前演講「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」，高喊「數位人類是我們的願景」、「新的運算時代正在開始」。這股浪潮也吹入日本，黃仁勳成為家喻戶曉大人物，連愛吃什麼拉麵店，都吸引到關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。