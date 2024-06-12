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黃仁勳旋風吹到日本！訪日必吃這間拉麵 店長感激：客人變多了

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
輝達執行長黃仁勳。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

AI浪潮已成世界趨勢，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前演講「AI時代如何帶動全球新產業革命的發展」，高喊「數位人類是我們的願景」、「新的運算時代正在開始」。這股浪潮也吹入日本，黃仁勳成為家喻戶曉大人物，連愛吃什麼拉麵店，都吸引到關注。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，日前輝達發表決算，公布今年2到4月的業績，來到260億4400萬美金（相當於新台幣8430億元），創下過往紀錄。且預估到5到7月還會再上漲。這是因為AI發達，帶動半導體GPU所帶來的驚人效應。

去年黃仁勳曾經訪日，和首相岸田文雄、經濟產業省大臣西村康稔等人會面。當時他仍穿著招牌的黑色皮夾克，據說他所持有的皮夾克多達十幾種，好穿搭則是他青睞皮衣外套的理由。時尚設計師桑原和生指出，當穿上黑色皮夾克的時候，內心也有種變得更強勢的感覺，能夠激勵自己。

而每當黃仁勳訪日時，據說一定會到位於東京赤坂的拉麵店「九州じゃんがら赤坂店」用餐。這間拉麵店創業於1984年，主要分店都在東京。赤坂店店長田村忠博表示，黃仁勳來用餐時，最喜歡點所有配料都加的豚骨拉麵。也因為黃仁勳曾來此用餐，讓店家的人氣高漲，客人源源不絕地到訪，讓田村店長對此非常感激。

拉麵 日本 黃仁勳

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