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2016年來最強震！南韓發生規模4.8地震 震源深度僅8公里

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導

南韓全羅北道扶安郡在當地時間今天上午8時26分發生規模4.8地震，震源深度僅8公里，是2016年以來最大規模地震，目前沒有傳出人員傷亡或重大損失通報。

韓聯社報導，此次規模4.8地震發生在全羅北道扶安郡西南方4公里處，震源深度僅8公里。除了全羅北道以外，包括江原道、首爾首都圈，忠清道地區、慶尚道地區都感受到明顯搖晃。

全羅北道測得最大震度為5級，全羅南道4級，包括慶尚南道、慶尚北道、光州市、大田市、世宗市、仁川市、忠清南道、忠清北道則測得3級。

截至當地時間上午8時40分，共發生至少3次餘震。南韓氣象廳在觀測到地震後隨即向全國發送緊急災害簡訊。

此次地震是朝鮮半島及周邊海域今年最大的地震，也創下2016年9月12日慶州地震規模5.8強震後的最大規模。

南韓總統尹錫悅辦公室稍早已指示政府進行損害評估和安全檢視，並呼籲當局向大眾提供迅速且準確訊息。

南韓全羅北道扶安郡今天稍早傳規模4.8地震，是南韓2016年來最強震。圖╱取自南韓氣象廳
南韓全羅北道扶安郡今天稍早傳規模4.8地震，是南韓2016年來最強震。圖╱取自南韓氣象廳

南韓 地震 尹錫悅

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