大象會用名字稱呼彼此？ 研究顯示有可能

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

多年來鑽研大象的研究人員發現一個有趣的現象，有時一頭大象發出叫聲時，另一群同類隨即集體回應，有時則是群體當中僅一頭回應而已。

難道這是大象以相當於名字的呼喊稱呼彼此嗎？一項針對肯亞野生非洲莽原象的新研究，支持這種想法。

路透社報導，研究人員分析安波沙里國家公園（Amboseli National Park）和桑布魯國家保護區（Samburu National Reserve）裡逾100頭大象發出的聲音，主要是發自大象聲帶的低沉聲響。

研究人員運用機器學習模型（machine-learningmodel），在大象的叫聲中辨識出像是名字的元素。接著研究人員向17頭象播放聲音，以測試牠們如何回應看似是針對牠們和針對其他大象的叫聲。

一般情況下，大象積極回應看似是針對牠們的叫聲，聽到這樣的叫聲，往往表現得更熱情，走向音源，並且比起聽到似乎是針對別頭大象的呼喊，牠們會發出更多的叫聲。

這項研究10日發表於期刊「自然生態學與進化」（Nature Ecology & Evolution）。研究第一作者、美國康乃爾大學（Cornell University）行為生態學家帕爾多（Mickey Pardo）表示，研究顯示，大象「用類似名字的方式稱呼彼此」。

大象是地球上最大的陸地動物，非常聰明，具備敏銳的記憶力和解決問題的能力，以及細緻的溝通模式。

至於一頭大象為何要喊別頭大象的「名字」？美國科羅拉多州立大學（Colorado State University）保育生物學家韋特麥爾（George Wittemyer）表示：「我們不完全明白，但從我們的分析而論，大象聯繫呼喚另一個體時，似乎通常是叫『名字』。」

韋特麥爾還說：「這種情況也常見於母象對牠的幼崽發出聲響，通常是為了讓小象們安靜或關心牠們。我們原以為我們會在大象彼此問候時聽見名字，但是它在這些類型的叫聲中並不常見。」

名字 大象

延伸閱讀

黃埔百年憶往 大象林旺曾是養在陸官南營區的戰象

踏上絕美海景 穿越普吉島歷史老城區 海陸空一次暢玩

韓國瑜、柯文哲塔羅牌流年都走「死神」！為何他重新開機、他是非纏身？

海龜大象胖肚子裝鑽石 蕭邦項鍊好童趣、FRED心裡藏密

相關新聞

關心生病櫻花妹竟遭回「心機1句」讓主管誤解 她秒回擊被讚爆：超會說話

職場上如何避免遭同事欺負、背後捅刀，是不少人關心的事。近期，一名女網友表示自己好意關心生病的日本女同事，對方竟大聲回話引來主管側目，以為原PO在責備她。但原PO也不是省油的燈，迅速反擊，馬上讓對方閉嘴。文章一出，引來不少網友大讚，「妳超會說話」、「妳反應太快了」、「妳真的好會啊！這個反應滿分」。...

發現降膽固醇物質 日本科學家遠藤章病逝享耆壽90歲

日本生物化學家、東京農工大學特別榮譽教授遠藤章（Akira Endo），以發現降低血液中膽固醇的物質「史他汀」（stat...

她愛相隨奔挪威！極地捕蟹月入60萬 辛酸曝光網嘆「拿命換錢」

大陸一名30歲的女子在北冰洋捕蟹，月收入高達新台幣60萬元，引發不少網友的羨慕。不過，當得知捕蟹背後的危險與艱辛...

扁可頌落伍了？日本爆紅「1可頌暗黑吃法」他讚超美味 網驚：法國人要瘋了

可頌也出現了多重宇宙？前陣子南韓掀起了「扁可頌」（크룽지）旋風，壓扁的可頌麵包也賣進台灣的超商、麵包店。不過最近日本網友也曬出一道令人難以置信的創新料理，並表示自己第一次看到可頌被煮成關東煮，味道還出乎意料地美味…

鐵與血之歌：俾斯麥和威廉二世催生的德意志興亡神話

一八七一年一月十七日是個清冷的冬日。這一刻，普魯士國王威廉一世（Wilhelm I）心裡大受打擊。這位老者終於禁受不住，連僅有的一點自持都丟了，開始抽噎，「我這輩子最不堪的一天就是明天！要眼睜睜看著普魯士君主國入土，這都是你俾斯麥伯爵的錯！」

90歲老兵酷暑下工作求溫飽 全球伸援…募款超過24萬

90歲空軍退役老兵麥考米克(Dillon McCormick)頂著華氏90多度氣溫，在路易斯安納州梅塔瑞(Metarie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。