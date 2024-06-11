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曾獲普利茲克獎 日本建築大師槇文彥95歲逝世

中央社／ 東京11日專電

曾榮獲有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」，設計911恐攻原址重建的世貿中心4號大樓，以及機捷台北車站大廳的日本現代主義建築大師槇文彥6日因為衰老而逝世，享耆壽95歲。

產經新聞和讀賣新聞報導，槇文彥出生於東京都，畢業於東京大學建築系後，曾在日本代表建築師丹下健三的研究室工作，之後赴美進修，就讀哈佛大學設計研究院。1960年代，他加入由黑川紀章等人組成的前衛建築運動「新陳代謝派」，1962年以名古屋大學豐田講堂獲得日本建築學會賞，1968年以立正大學熊谷校舍獲得每日藝術賞。

槇文彥以「舒適的城市空間」為理念，自1960年代後半開始，耗費約30年打造「代官山集合住宅」（Hillside Terrace Complex），在狹長的敷地上設計了建築群，在住宅與店舖之間夾雜日式小巷與廣場，打造東京舊街道風景，促進以畫廊、展覽館為中心的都市文化更加流行，使「代官山」為人熟知。

從1980年代開始，他陸續設計了大型地標性建築，例如1985年的東京螺旋大廈（Spiral）、1986年的京都國立近代美術館、1989年的幕張展覽館，以及1990年的東京體育館等。

近年，槇文彥也負責了橫濱市政廳（2020年）的設計，並參與許多海外項目，包括2013年在美國911恐攻原址重建的世界貿易中心4號大樓，以及在桃園機場捷運A1台北車站一手打造有潺潺流水和竹林共組的「竹林瀑布」。

槇文彥因其以現代主義為本的知性、簡潔風格受到國際高度讚譽，在1993年獲得有建築界諾貝爾獎美譽的「普利茲克建築獎」（Pritzker ArchitecturePrize），並在2013年被日本政府評為「文化功勞者」。

建築師 東京大學

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