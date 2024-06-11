關心生病櫻花妹竟遭回「心機1句」讓主管誤解 她秒回擊被讚爆：超會說話

職場上如何避免遭同事欺負、背後捅刀，是不少人關心的事。近期，一名女網友表示自己好意關心生病的日本女同事，對方竟大聲回話引來主管側目，以為原PO在責備她。但原PO也不是省油的燈，迅速反擊，馬上讓對方閉嘴。文章一出，引來不少網友大讚，「妳超會說話」、「妳反應太快了」、「妳真的好會啊！這個反應滿分」。

一名大陸女網友在小紅書發文分享近期在日本職場的遭遇，直呼「無語又好笑」。原PO表示，組內有一個約20多歲的女生，工作能力強又很負責任，自己跟她算是組內兩個年輕戰力，很多事情都是她們在做，兩人也獲主管重視。

某天，該名日本女同事扁桃腺炎，咳嗽又發燒，於是在家上班，隔天快篩確認不是新冠肺炎後，便回到公司上班。但症狀未減輕，原PO形容該名同事「咳的肺都快出來了」。由於原PO曾因身體不適請假，對方當時幫忙分擔工作，所以她午餐時順手買了乳酸菌飲料，並在午休快結束時拿給該名同事，並小聲跟她說要注意身體，別勉強，有什麼能幫忙的儘管開口。

沒想到該名日本女同事突爆氣，大聲說道「對不起，是覺得我咳嗽聲很吵，吵到大家了吧，我也不想這樣給大家添麻煩」。這一席話引來附近的主管紛紛側目看著原PO，以為她在責備該名日本女同事。

原PO火氣一下子衝上來，迅速反擊「沒啊，我們上司不是像妳說的那樣，把人往不好的地方想的那種人，我們組裡大家人都挺好的啊」，成功讓對方馬上閉嘴。原PO並表示「有些日本人真的不踢到鐵板，就總覺得自己那點上不得檯面的小心思能無往不利」、「日本職場的勾心鬥角真的小學生level，然後還樂此不疲，到底怎麼想的」。

文章一出，引來不少網友大讚，「妳反應太快了」、「是我只會愣在當場然後回家爆哭」、「妳真的心善又會說話，我也能反應這麼快就好了」、「妳超會說話」、「好羨慕，我要練習多久才能學會這麼快脫口而出」、「妳好強大！」、「幹得漂亮」、「妳真的好會啊！這個反應滿分」、「學到了」。

有過來人則指出「真的，不要關心日本人，他們腦迴路特別奇葩，我也被背刺（背後捅刀子）過，從此決定見死不救」、「和日本人保持距離就行了，不用送任何東西。天生就是跟妳很不熟，也不想變熟，腦迴路還很怪」、「我也遇過陰陽怪氣的櫻花妹」。

但也有網友認為原PO可能多慮了，「我感覺她只是覺得妳在送飲料提醒她咳嗽太多了」、「我倒是覺得妳可以先解釋一下妳的意思讓大家都聽見，如果她不道歉妳再嗆她也不遲」、「樓主一定是好心沒惡意的，我百分之百相信。但如果跟對方關係還沒熟悉到某種程度，突如其來的關心大多數會被誤解妳是不是變相的嫌棄對方，真的很微妙的一種感覺…很日本人」。