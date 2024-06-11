曼谷寵物市場惡火 數以百計動物據報命喪籠中
泰國警方表示，曼谷知名觀光勝地恰圖恰（Chatuchak）市集旁的寵物市場今天凌晨發生火災，導致許多關在籠中的貓狗蛇鳥等動物死亡，還有逾100個攤位受損。
法新社報導，根據負責調查這起案件的警官提瓦功（Tivakorn Prongseng），據信火災約是當地時間今天凌晨4時（台灣時間清晨5時）從席頌勒市場（Srisomrat Market）觀賞魚區起火，該市場鄰近規模較大的恰圖恰市場。
他告訴法新社，火勢蔓延範圍約1300平方公尺，波及超過100個攤位。
他還說，沒有接獲人員傷亡的通報，但市場許多籠養動物死亡。這個市場屬於泰國國家鐵路局（StateRailway of Thailand）。
提瓦功指出，火勢已於清晨6時撲滅，起火原因正在調查中。
當地媒體報導有數以百計的寵物死於這場惡火，但提瓦功表示現在斷言有多少動物死亡還言之過早。
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