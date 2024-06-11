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拿穆罕默德開玩笑！印尼脫口秀演員觸犯褻瀆罪 遭判監禁7個月

中央社／ 雅加達11日綜合外電報導

印尼檢方表示，一名喜劇演員因拿伊斯蘭先知穆罕默德名字大開玩笑，被控褻瀆罪名成立，並遭法院判處監禁7個月。

印尼楠榜省檢察官辦公室發言人瑞奇（RickyRamadhan）告訴法新社，喜劇演員歐里亞（AuliaRakhman）被控去年12月在脫口秀表演中「散播仇恨」，並遭定罪。

歐里亞在楠榜省首府班達楠榜（Bandar Lampung）一間咖啡館表演脫口秀時，大開穆罕默德（Muhammad）等名字的玩笑。他說，以伊斯蘭先知穆罕默德命名的印尼男子太多，且許多人素行不良，導致這個名字失去其正面意義。

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，穆罕默德是當地男性最常見的名字之一。

據報歐里亞觸犯的褻瀆罪名最高可處5年徒刑。針對此案，檢方求處8個月監禁。

歐里亞上週遭判有罪，但判決到今天才曝光。

檢察官辦公室發言人表示：「被告坦承犯行且有悔意，他出庭時表現良好，過去也沒有前科。」

「加重刑期的因素則是被告的行為已擾亂社會」。

這名脫口秀演員被判入獄，是印尼一連串褻瀆案件中的最新一起。

2022年，印尼警方逮捕6人，他們被控在連鎖酒吧進行促銷活動，向名為穆罕默德的男性招待免費酒精飲料。

2017年，前雅加達省長鍾萬學（Basuki TjahajaPurnama）被控爭議性褻瀆罪名，並入獄近2年。

長久以來，人權團體一直提倡反對該法。他們主張，該法經常被用來對付宗教少數族群。

印尼 名字 穆罕默德

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