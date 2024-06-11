扁可頌落伍了？日本爆紅「1可頌暗黑吃法」他讚超美味 網驚：法國人要瘋了

可頌也出現了多重宇宙？前陣子南韓掀起了「扁可頌」（크룽지）旋風，壓扁的可頌麵包也賣進台灣的超商、麵包店。不過最近日本網友也曬出一道令人難以置信的創新料理，並表示自己第一次看到可頌被煮成關東煮，味道還出乎意料地美味。推文發布後引起廣大網友的討論，令人感到衝擊的賣相意外讓不少網友興致勃勃，更有人直呼「法國人要瘋了」。

一位日本網友在社群平台X上曬出照片，分享近日食用的神秘料理，只見圖中的白色圓盤裝著一塊可頌，不過和尋常可見的麵包不同，這塊可頌竟吸滿湯汁、浸在高湯之中，賣相十分令人衝擊。不過親自品嘗過的原PO卻驚豔直呼：「雖然在各種餐館都吃過關東煮，但這還是我第一次吃到可頌進到料理中」，根據他的描述，「關東煮可頌」的味道出乎意料地美味，讓他忍不住PO網分享。

這則推文迅速引起熱議，並吸引逾4.4萬人按讚，網友看見這道「黑暗料理」紛紛嗨喊，「第一次看到、聽到關東煮可頌，看起來很美味」、「法國人大概要瘋掉了」、「再次讚嘆關東煮的包容力無限大」、「看起來很好吃！不知道它會不會吸收湯汁，並變得像麵筋」、「關東煮跟可頌，這種日式和西式的融合到底會是什麼樣的味道」、「我超感興趣！！這個想法太神了吧」、「絕對是會很好吃的黑暗料理」、「好想知道它在哪裡」。

關於可頌的由來，至今沒有確切的定論，不過可頌並非由法國人發明，而是源自奧地利。維也納戰役時，土耳其軍隊決定在夜間偷襲，卻被早早起來的維也納麵包師傅發現並通報政府，成功阻擋該計劃。為了紀念這次勝利，麵包師傅們將麵包做成了號角、彎月的形狀，也和鄂圖曼帝國旗幟的標誌相似，讓吃可頌就像是吃掉敵人般大快人心。根據最為可靠的說法，一位名為奧古斯特的奧地利軍官將可頌帶入法國並發揚光大，他移居至巴黎後開設了麵包店，美味的可頌受到法國人喜愛，許多店家也爭相模仿，最終才成了法國的國民美食之一。