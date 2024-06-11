移居日本的外國人別想漏保國民年金 厚生省10月升級系統

共同社、日本經濟新聞中文網報導，日本政府研擬將推動讓新移居日本的外國人辦理國民年金計畫，旨在確保全員納保享有社會保險福利。儘管現在居住在日本的外籍人士也有加入的義務，但部分人在入境後沒有辦理手續。

消息人士表示，厚生勞動省預計10月起升級日本年金機構的系統，一旦外籍人士登記遷入，年金機構可以取得居民基本台帳（遷入登記資料），了解新遷入者的個資。確保外籍人士自行申請或通過雇主登記加入年金計畫。

如果外籍居留者未依規定加入計畫沒有反應，當局將發函通知，後續也有權自行將其納保。

所有20歲至59歲在日本設有戶籍者，無論國籍，都須加入年金體系，且在65歲起可領取養老金。2019年的公共年金加入情況等調查結果顯示，居住在日本的外國人（20至59歲）未參加的比例為4.4%，遠高於同年齡層的日本人（0.1%）。

從國外來日本定居的人在地方政府的窗口辦理遷入手續時，地方政府會向他們介紹加入國民年金保險的手續，但一些留學生、自營業者，以及在不適用厚生年金事務所工作的技能實習生等，一直沒有辦理手續。在企業工作的人大多數已加入厚生年金保險。