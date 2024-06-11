快訊

台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

台中工安意外！西屯區新建案1工人18樓墜地頭破身亡

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

移居日本的外國人別想漏保國民年金 厚生省10月升級系統

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本政府研擬將推動讓新移居日本的外國人辦理國民年金計畫，旨在確保全員納保享有社會保險福利。美聯社
日本政府研擬將推動讓新移居日本的外國人辦理國民年金計畫，旨在確保全員納保享有社會保險福利。美聯社

共同社、日本經濟新聞中文網報導，日本政府研擬將推動讓新移居日本的外國人辦理國民年金計畫，旨在確保全員納保享有社會保險福利。儘管現在居住在日本的外籍人士也有加入的義務，但部分人在入境後沒有辦理手續。

消息人士表示，厚生勞動省預計10月起升級日本年金機構的系統，一旦外籍人士登記遷入，年金機構可以取得居民基本台帳（遷入登記資料），了解新遷入者的個資。確保外籍人士自行申請或通過雇主登記加入年金計畫。

如果外籍居留者未依規定加入計畫沒有反應，當局將發函通知，後續也有權自行將其納保。

所有20歲至59歲在日本設有戶籍者，無論國籍，都須加入年金體系，且在65歲起可領取養老金。2019年的公共年金加入情況等調查結果顯示，居住在日本的外國人（20至59歲）未參加的比例為4.4%，遠高於同年齡層的日本人（0.1%）。

從國外來日本定居的人在地方政府的窗口辦理遷入手續時，地方政府會向他們介紹加入國民年金保險的手續，但一些留學生、自營業者，以及在不適用厚生年金事務所工作的技能實習生等，一直沒有辦理手續。在企業工作的人大多數已加入厚生年金保險。

國民年金保險 日本經濟

延伸閱讀

「私家偵探」就是自己 紀蔚然預告:下集從天堂掉到地獄

日本今年來「食人菌」病例破紀錄 這幾檔防疫股強漲

新基金募集 三類聚焦

日股ETF 買氣勝美股

相關新聞

大罷免時代來臨？歐美議會如何發展出罷免權

青鳥運動後，針對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，但現行台灣罷免權的條件與執行，仍存在許多問題，例如罷免理由不嚴謹、易演變成仇恨動員等等。要設法解決這些問題，或許回頭檢視「罷免權」在其他國家如何誕生、其設計與執行，能對台灣的現狀有所思考與幫助，迎接可能即將到來的「大罷免時代」。

移居日本的外國人別想漏保國民年金 厚生省10月升級系統

共同社、日本經濟新聞中文網報導，日本政府研擬將推動讓新移居日本的外國人辦理國民年金計畫，旨在確保全員納保享有社會保險福利...

揭露環境氣候危機 記者恐成攻擊目標

氣候變遷、環境汙染問題日益嚴重，記者透過報導喚起社會大眾的環保意識，卻也淪為遭受威脅的對象！一項全球調查報告指出，從事環境氣候報導的記者面臨恐嚇、暴力及法律訴訟等威脅，甚至成為既得利益者的攻擊目標。

真實人生／哈瑪斯俘虜54天 女藝術家：鼻青臉腫像獵物...見證「無聲強暴」

以哈戰爭讓人困惑於到底要站哪一邊，其實每一個手無寸鐵的生靈都值得同情，例如獲釋的以色列人質雅奈（Moran Stella Yanai）。她第一手曝光遭哈瑪斯綁架經歷，包括令人頭皮發麻的治療醫師、自曝奇怪癖好的盤查者，還有動不動威脅讓她大腦開花的看守人……。這場戰爭讓人看見真實人生的各種粗暴殘忍，最令雅奈揮之不去的凌虐記憶是什麼？

全美最受矚目非裔記者之一 底特律知名女主播過世

美國底特律老牌媒體「底特律新聞報」（The Detroit News）9日報導，美國非裔資深女主播桃樂絲．布瑞斯柯（Do...

機鼻砸沒了！冰雹來襲2分鐘乘客尖叫 「駕駛艙窗破裂」機長求救

奧地利航空公司（Austrian Airlines）一架客機6月9日從西班牙飛往奧地利首都維也納（Vienna），飛行途中遇上冰雹來襲，機鼻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。