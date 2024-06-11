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揭露環境氣候危機 記者恐成攻擊目標

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
從事環境氣候報導的記者面臨恐嚇、暴力及法律訴訟等威脅，甚至成為既得利益者的攻擊目標。（Photo by Tobias Rademacher on Unsplash under C.C License）
從事環境氣候報導的記者面臨恐嚇、暴力及法律訴訟等威脅，甚至成為既得利益者的攻擊目標。（Photo by Tobias Rademacher on Unsplash under C.C License）

氣候變遷、環境汙染問題日益嚴重，記者透過報導喚起社會大眾的環保意識，卻也淪為遭受威脅的對象！一項全球調查報告指出，從事環境氣候報導的記者面臨恐嚇、暴力及法律訴訟等威脅，甚至成為既得利益者的攻擊目標。專家呼籲，記者工作恐成為最危險職業之一，需要更多資源保障記者的安全和權益。

環境氣候報導的危機

衛報》報導，在從事氣候危機和環境問題報導的記者中，約有40%的記者因其工作而受到人身威脅及暴力。另外，約30%的記者曾面臨法律訴訟的指控，反映出企業和政府壓制言論自由的趨勢日益明顯。

對此，《覆蓋地球》整理來自31個國家的74名記者的訪談，呈現他們報導極端天氣、塑料污染、水資源短缺和採礦業的狀況。其中，多數記者認為氣候和環境議題相較十年前更加突出，但報導數量仍與議題的嚴重性不成比例。

迪肯大學首席研究員莫卡塔博士表示，「環境氣候報導」帶給記者們各式各樣的挑戰，而該調查不僅提升環境氣候議題的全球意識，也給予從事報導的記者更大的支持和肯定。地球新聞網絡執行董事法恩也說，這些記者致力於報導環境氣候危機的影響，而他們也迫切需要更多支持。

應保障記者的權益

Free Press Unlimited》報導，環境氣候危機是當今世界面臨的重大挑戰，而與之相關的新聞報導十分重要，但也存在著威脅和危機，尤其在揭露當權者的不法行為或疏忽時，記者恐成為最危險職業之一。

氣候之家新聞編輯羅德里格斯指出，氣候變遷是現今時代下最大的問題，而記者的目標是製作原創新聞，為應對全球氣候危機提供資訊並激發行動。因此，氣候之家制定全面的風險緩解策略，以保障記者報導過程中的安全與權益。

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