日本總和生育率創新低 逾8成民眾憂少子女化影響

日本2023年總和生育率以1.20續創統計史新低，日本放送協會（NHK）最新民調顯示，高達逾8成受訪者憂慮少子女化對社會帶來的影響。

NHK從6月7日起一連3天以全日本18歲以上民眾為對象，透過電腦隨機抽樣2422人進行電訪，獲得其中約49%的1192人回答。

根據日本政府厚生勞動省近期公布的2023年人口動態統計概略數字，被視為婦女一生中生育子女總數指標的「總和生育率」已降至1.20，比2022年減少0.06，創1947年開始統計以來新低紀錄。

被問到對少子女化為社會帶來的影響是否抱持危機感，結果有54%受訪者表示「抱持非常大的危機感」、31%受訪者「抱持某種程度的危機感」；不太抱持及幾乎不抱危機感的受訪者總計僅8%。

另外，有關距巴黎奧運開幕僅剩兩個月，合計54%受訪者感到非常關心或某種程度關心；而不太關心或完全不關心的受訪者為39%。