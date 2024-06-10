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全美最受矚目非裔記者之一 底特律知名女主播過世
美國底特律老牌媒體「底特律新聞報」（The Detroit News）9日報導，美國非裔資深女主播桃樂絲．布瑞斯柯（Doris Biscoe）在底特律知名電視台WXYZ-TV（第7頻道）活躍逾25年，7日離開人世，享壽77歲。
WXYZ-TV已予以證實，並稱讚布瑞斯柯是當地甚至全美最受矚目的非裔記者之一，在該電視台任職期間表現優異。
WXYZ-TV總經理莫里（Mike Murri）致哀說，從各方面來看，布瑞斯柯均可謂貨真價實的專業人士，也是該電視台許多同事的好夥伴。
莫里回憶，「我第一次見到桃樂絲，是在新聞室當實習生時。她對我很友善」，「（她）非常樂於助人又有耐心，而且是1位專業、與眾不同的女士」，「任何人只要跟她共事過，並認識她和她家人，都會（跟我一樣）這麼說」。
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