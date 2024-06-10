泰國估千萬人苦於精神健康問題 求診人數倍增

泰國因為精神疾病而求醫的民眾，從2015年的130萬成長到2023年的290萬，但實際上可能有千萬人面臨著精神健康的問題，泰國2023年的自殺率更逼近了1997年亞洲金融危機時的數字。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，泰國國家經濟和社會發展委員會（The Office ofthe National Economic and Social Development Council,NESDC）日前公布季度報告，分析泰國社會的現狀。

泰國約有6600萬人口，報告指出，約有16%的人口經常性地感到壓力大，而大約1000萬人有精神健康方面的問題。國家經濟和社會發展委員會秘書長塔努洽（Danucha Pichayanan）指出，精神健康問題會成為泰國社會一個重要議題。

公共衛生部精神健康署的數據顯示，和精神疾病相關的病人數目從2015年的130萬成長到2023年的290萬，塔努洽指出，雖然數據顯示290萬人接受治療，但受精神健康所苦的人實際可能高達1000萬人，因為很多民眾不會尋求治療。

精神健康署發現，2023年10月到2024年4月下旬，約有15.48%的民眾壓力過大，有憂鬱症風險的人達到17.2%，有自殺風險的民眾達到10.63%。

塔努洽表示，這些數據和前一年相比更加糟糕，而這對會泰國的經濟成長造成負面影響，有精神疾病的民眾中，大約每5個人中有1個無法照顧自己而需要家人的照護，這會對整體人力造成損失。

國家經濟和社會發展委員會同時也發現，持續增加的經濟和社會壓力造成高比例的憂鬱症和焦慮，2023年，憂鬱症和焦慮是排名前2名的精神疾病。

自殺是另外一個令人關注的議題，塔努洽指出，2023年自殺率是每10萬人有7.94人自殺，逼近1997年被俗稱為「冬蔭功危機」（Tom Yum Kung Crisis）的泰國金融危機時，每10萬人中有8.59人自殺的數據。

而環境議題也會影響民眾的精神健康，泰國近幾年面臨嚴重的空氣汙染，已經成為政府急欲解決的問題。

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