喝醉酒躺路上睡著…七旬日男慘遭輾斃 兇手肇逃警方追捕中

日本近來發生一起交通事故。日本近來發生一起交通事故。一位74歲的男子押田金一，因為喝醉酒的關係躺臥在馬路上，結果不幸遭車輛輾斃。由於該肇事車輛立刻逃離現場，警方因此還在追捕當中。

根據日本媒體「NHK」報導，這起事件發生在本月8日。當天晚上約8點45分左右，有民眾通報警方，表示在滑川市有金的一個路口，看到有男子躺在地上被輾過，警察因此前往調查，發現渾身是血，頭部受到重創的押田金一。

警方儘管在9日凌晨將押田送醫，但仍不幸回天乏術。警方研判，死者押田應該是因為喝醉酒，躺在馬路上睡著了，才會釀成這件悲劇。該路口雖然視線良好，但並未設置紅綠燈，夜間的車輛不多。

目擊民眾指出，肇事車輛在輾壓死者後，就立刻逃離現場了。當地警方因此將之視為肇事逃逸事件，正根據相關目擊情報，尋找肇事車輛。

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