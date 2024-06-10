快訊

不怕借手機被偷看訊息！傳蘋果iPhone將加入APP上鎖神功能

深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

喝醉酒躺路上睡著…七旬日男慘遭輾斃 兇手肇逃警方追捕中

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位男子喝醉酒倒臥在路上，不幸遭輾斃。圖擷自ANNnewsCH youtube
日本一位男子喝醉酒倒臥在路上，不幸遭輾斃。圖擷自ANNnewsCH youtube

日本近來發生一起交通事故。日本近來發生一起交通事故。一位74歲的男子押田金一，因為喝醉酒的關係躺臥在馬路上，結果不幸遭車輛輾斃。由於該肇事車輛立刻逃離現場，警方因此還在追捕當中。

根據日本媒體「NHK」報導，這起事件發生在本月8日。當天晚上約8點45分左右，有民眾通報警方，表示在滑川市有金的一個路口，看到有男子躺在地上被輾過，警察因此前往調查，發現渾身是血，頭部受到重創的押田金一。

警方儘管在9日凌晨將押田送醫，但仍不幸回天乏術。警方研判，死者押田應該是因為喝醉酒，躺在馬路上睡著了，才會釀成這件悲劇。該路口雖然視線良好，但並未設置紅綠燈，夜間的車輛不多。

目擊民眾指出，肇事車輛在輾壓死者後，就立刻逃離現場了。當地警方因此將之視為肇事逃逸事件，正根據相關目擊情報，尋找肇事車輛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

交通事故 日本

延伸閱讀

女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

騎單車上人行道！他不滿轟「多數人沒意識違規」 網點名2狀況最煩

澀谷知名景點車禍！女子獨遊東京慘被公車撞倒 影片曝光網噓：天罰

她怨夏天捷運車廂散發「醋飯味」 通勤族超有共鳴：每天出門都想哭

相關新聞

喝醉酒躺路上睡著…七旬日男慘遭輾斃 兇手肇逃警方追捕中

日本近來發生一起交通事故。日本近來發生一起交通事故。一位74歲的男子押田金一，因為喝醉酒的關係躺臥在馬路上，結果不幸慘遭車輛輾斃。由於該肇事車輛立刻逃離現場，警方因此還在追捕當中。

票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

許多觀光客到東京、大阪，都會前往迪士尼樂園、環球影城這些主題樂園遊玩。而在近來，日本主題樂園的營收創下紀錄，使得最近也有不少主題樂園的擴張計畫，以及籌備中的新主題樂園。

慘遭全美三大MBA退貨 沃爾瑪CEO董明倫分享成功三大心法

微軟共同創辦人比爾蓋茲、臉書CEO祖克柏以中輟生身分創業的傳奇，流傳已久，但MBA學位始終是華爾街CEO鍍金的優先選擇。曾慘遭全美三大名校MBA，包括哈佛、史丹福、賓大華頓商學院退貨的董明倫（Doug McMillon），能提供什麼職場成功心法？憑他是《財星》雜誌500大企業榜首（Fortune 500），零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）的CEO。

泰徵收旅客入境費 喊卡

泰國原本計劃對入境泰國的旅客，隨機票徵收每人300泰銖（約新台幣264元）入境費，但泰國總理賽塔表示，由於民間部門反彈，...

最相信這國家！民調曝澳洲人如何看待外交關係 對陸憂心大增「信任度僅17%」

一項關於澳大利亞人如何看待外交關係的年度民意調查顯示，澳大利亞人對美國的信任度有所下降，儘管大多數人（83%）仍認為美國的安全聯盟非常重要

法拉利超跑賽事傳意外！日本富豪前澤友作事故中送醫 幸無生命危險

日本宮城縣村田町一處賽車場今天下午發生賽車事故，參賽車手之一的48歲日本富豪前澤友作被送醫，根據目前所知無生命危險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。