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票價漲再多都爆滿！日本主題樂園營收創新高 新樂園紛搶開幕

聯合新聞網／ 綜合報導
日本遊樂園營收創下新高。圖為東京迪士尼「夢幻泉鄉」一景。 歐新社
日本遊樂園營收創下新高。圖為東京迪士尼「夢幻泉鄉」一景。 歐新社

許多觀光客到東京、大阪，都會前往迪士尼樂園環球影城這些主題樂園遊玩。而在近來，日本主題樂園的營收創下紀錄，使得最近也有不少主題樂園的擴張計畫，以及籌備中的新主題樂園。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，東京迪士尼在6日開放了新區域「夢幻泉鄉」，裡頭重現冰雪奇緣裡的「冰雪王國」，小飛俠的「小飛俠夢幻島」、魔髮奇緣的「樂佩公主森林」等等區域。遊客們沉醉在幻想國度之中，甚至還有人因為看到園內設施，重現了冰雪奇緣艾莎公主演唱「Let It Go」而感動落淚。

「夢幻泉鄉」區域耗資3200億日圓（約相當於新台幣661億元），費時五年完工，是東京迪士尼樂園開園以來最大的開發項目。除了迪士尼樂園以外，環球影城預計也將加開新區域「咚奇剛國度」。既去年「東京華納兄弟哈利波特影城」開幕，今年還有沉浸式體驗主題樂園「IMMERSIVE FORT TOKYO」，沖繩也準備在2025年開設大型主題樂園「JUNGLIA」。

即使近年物價飆升，多數遊樂園門票也在上漲，但遊客仍趨之若鶩。2023年，全體遊樂園的營業額創下史上新高。櫻美林大學工商管理學院教授山口有次指出，主題樂園是一直有潛在需要的市場，而且好比偶像一樣，很多死忠遊客包含住宿在內，覺得花多少錢都沒關係，創造出極大的消費額。

日本觀光局也曾對22個國家進行調查，發現遊客們到國外觀光的目的，除了第一的享受美食之外，第二就是想去主題樂園遊玩。這也是為什麼像是東京迪士尼等熱門主題樂園，即使票價飛漲，還是天天爆滿的原因。

日本 東京 環球影城 迪士尼樂園

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