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獨駕帆船繞地球一圈！24歲日本男寫下新紀錄：不安、孤獨是最大敵人

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本24歲男子木村啓嗣昨天成功改寫「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船繞行地球一圈的日本最年輕紀錄，他今天說，在整個航程中，「不安與孤獨是最大的敵人」。

日本讀賣新聞報導，木村今天出席在新西宮遊艇碼頭舉行的返港紀念儀式與記者會。

明顯曬傷的木村在整個航程中瘦了約12公斤，他說，「昨天感受到的是回到終點的安心感，今天（達成目標）的喜悅愈發強烈，很高興能夠完成」。

木村2023年10月22日從兵庫縣新西宮遊艇碼頭出港，歷經約5萬2000公里的航程後，在出海後第231天的6月8日下午2時40分左右，返抵當初設定的終點紀伊水道，改寫30年前由海洋冒險家白石康次郎創下的日本最年輕紀錄，並在昨天深夜返回新西宮遊艇碼頭。

現年85歲的日本海洋冒險家堀江謙一，曾在1962年創下小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋的全球第一人紀錄，並在60年後的2022年，又寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最高齡紀錄。

堀江今天也現身上午的紀念儀式，並獻上花束祝福木村平安歸來。

堀江說，「你真的很努力，恭喜你順利達成目標，（未來）希望你以達成繞行地球一圈的最高齡紀錄作為目標」。

而在下午的記者會上，木村向外界說明航程中為確保睡眠時間遭遇的辛苦等過程。他說，本來預想航線上會有什麼船隻、可以睡多少時間，但才入睡3分鐘就因為風向改變被鈴聲叫醒，「很難有充分的睡眠時間」。

木村也說，在航程中，「思考的愈多就變得愈消極，在繞行地球一圈的過程中，不安與孤獨是最大的敵人」。

日本 睡眠時間 航線 遊艇

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