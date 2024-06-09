日本愛媛縣力挺台灣鳳梨 今年續採購31公噸

日本愛媛縣政府職員從3年前中國禁止台灣鳳梨進口後就一路相挺，今年又攜手縣內21個市町政府職員等人，持續自發採購總重約31公噸的逾3000箱台灣鳳梨。

日本南海放送7日報導，愛媛縣政府與轄內21個市町政府的職員，這次採購總重約31公噸的逾3000箱鳳梨，6月7日當天有約3公噸重的300箱被運到愛媛縣廳。

台灣鳳梨過去約9成都銷往中國，但中國方面因為政治因素從3年前開始停止進口，因此，跟台灣持續進行交流的愛媛縣與松山市為相挺台灣鳳梨，每年都有職員等人自發採購。

不少愛媛縣政府職員在6月7日當天排隊購買鳳梨，其中一人說，「雖然每年都買，但因為很好吃，所以每年都很期待」。愛媛縣議員中野泰誠受訪時也說，今年買了54箱台灣鳳梨，希望藉此支持台灣。

愛媛電視台報導，自發購買的女性職員說：「聽說包含了支持的意義，我覺得這是很好的機會。」愛媛縣政府國際課職員狩元駿說：「每年購買數量持續增加，我認為這代表（台灣鳳梨）相當受到好評。」

台灣鳳梨的特色是糖度高，甚至連鳳梨心都可以吃。愛媛縣內部分超市這幾天也都買得到台灣鳳梨。