台僑資助巴西兒癌醫院 魏德聖放映BIG為病童打氣

台灣巴西藝術文化交流協會會長謝如欣7日表示，今年將邀請導演魏德聖到巴西放映電影BIG，與巴西兒癌家庭分享台灣兒癌故事，並藉由電影協助募款，資助巴西兒童癌症醫院。

巴西兒童癌症醫院（GRAACC）7日舉辦感恩茶會，感謝旅巴台灣僑社過去19年的愛心援助，謝如欣在茶會上宣佈，已取得本年度最暖心的兒癌主題電影BIG巴西放映版權，預計下半年在巴西兒癌醫院首映，透過台灣兒癌病房的故事，為巴西癌童及家屬帶來北半球的溫暖，屆時將邀請魏德聖到巴西分享電影幕後故事，為兒癌醫院募得更多資源。

感恩茶會由兩位病童頒發感謝狀向僑務諮詢委員暨華僑慈善基金會會長劉國華等台僑贊助人致謝，同時發表今年度資助兒癌醫院的大麥克愛心券開賣消息。

巴西兒童癌症醫院33年來與麥當勞合作，透過販售每年一天「快樂麥當勞日」的大麥克餐券獲得贊助經費，為窮困沒有保險的巴西兒癌家庭提供免費醫療、復健、教育及偏鄉前來就醫病童與家屬的食宿照護。

近年來，台灣僑社已成為這項贊助計畫的第3大贊助單位，僅次於巴西歐藥集團（Eurofarma）及羅納多麥當勞機構（Instituto Ronaldo McDonald）。

駐聖保羅經濟文化辦事處長馮光中在茶會中表示，過去3年有幸參與「快樂麥當勞日」，聽到家長們的分享非常感動，並感謝劉國華一直以來帶領僑社奉獻巴西慈善工作。今年的「快樂麥當勞日」是8月24日，期望台僑們繼續支持，讓病童們的照護不間斷。