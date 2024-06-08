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曾任自衛官！24歲日男獨駕帆船繞地球 改寫高懸30年最年輕紀錄

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。 共同社
日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。 共同社

日本24歲男子木村啓嗣去年10月從兵庫縣出海，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，並於今天下午2時40分平安返日，改寫高懸30年的日本最年輕紀錄。

日本讀賣新聞報導，曾任自衛官的木村2023年10月22日從兵庫縣西宮市的新西宮遊艇碼頭，駕駛長度約12.5公尺的帆船出海。他在整個行程中主要吃船上備妥的食物，航行時所需電力則仰賴太陽能等方式發電。

在航行約5萬2000公里後，木村成功在出海第231天的今天下午2時40分，返回日本和歌山縣外海的終點紀伊水道，改寫1994年3月由現年57歲的海洋冒險家白石康次郎創下的「26歲10個月」日本最年輕紀錄。

木村在抵達終點後立即接受電訪時說，心中滿是喜悅與安心，「沒有什麼比活著回來更好了」。談到能打破日本最年輕紀錄雖然很開心，但想到跟白石創紀錄時代的設備與裝備都截然不同，「我反而更加（對白石先生）充滿敬意」。

正在大西洋參加帆船賽的白石也即時獻上祝賀表示，「（向木村）由衷表達祝賀之意，克服諸多辛苦與困難終於實現夢想，真是太棒了。我希望不光是在帆船界，年輕人都可以盡量挑戰這個世界」。

贊助木村的企業成員今天乘船在紀伊水道迎接木村平安歸來，並鳴放汽笛獻上祝福。

共同社報導，木村原訂2022年就要啟程挑戰新紀錄，但當年因機械故障等原因不得不暫緩出發，並在第二度挑戰後終獲成功。

木村這次把日本「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈最年輕紀錄，從26歲10個月下修約2歲1個月到24歲9個月。

木村是大分縣日出町人，高中時代就曾加入帆船社出賽日本國民體育大會，並在畢業後一度成為海上自衛官，最後進入目前的公司服務，並在公司社長等人支持下完成這次的獨駕帆船挑戰。

日本 遊艇

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